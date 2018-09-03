 У ДПС України заявляють про отруєння прикордонників поблизу Криму через викиди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2018

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Новини

У ДПС України заявляють про отруєння прикордонників поблизу Криму через викиди

У Держприкордонслужбі України повідомляють про випадки отруєння прикордонників у Херсонській області через хімічні викиди в Криму. Тим часом влада анексованого Криму оголосила евакуацію дітей з міста Армянськ.

Влада анексованого Криму оголосила про евакуацію дітей з Армянська

Влада анексованого Криму оголосила про евакуацію дітей з Армянська

На адміністративній межі з анексованим Росією Кримом зафіксовано випадки отруєння українських прикордонників через хімічні викиди на півострові. Про це в середу, 5 вересня, повідомив агенції новин "Укрінформ" помічник голови Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян.

За словами Слободяна, прикордонники, котрі служать у безпосередній близькості до заводу "Титан", розташованому в Армянську, "скаржаться на самопочуття". Йдеться про "запаморочення, нудоту, головний біль". На даний момент вітер дме вбік Криму, тож небезпеки поширення отруйних речових на Херсонську область немає, запевнив Слободян.

Напередодні Слободян повідомив журналістам інформагенції " Інтерфакс-Україна" про видачу співробітникам ДПСУ технічних засобів та засобів спецзахисту через поширення небезпечних хімічних речових з Криму.

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Ще з 24 серпня мешканці міста Армянськ у Криму стали масово нарікати в соцмережах на жовтий наліт, схожий на іржу, який покрив деталі автомобілів, огорожі, газові колонки, ключі, посуд та прикраси з металу. Крім того, листя на деревах жовтіє і передчасно обпадає. Дехто з мешканців міста повідомляє про висип і блювоту в дітей, а також біль у горлі.

4 вересня влада анексованого Криму оголосила про перевищення допустимих норм сірчистого ангідриду на півночі півострова. Через це було  вирішено зупинити на два тижні роботу хімзаводу - філії ТОВ "Титанові інвестиції" в Армянську. Цей завод використовує озеро-кислотовідстійник.

Площа відстійника - 42 квадратні кілометри, а об'єм - 30 мільйонів кубометрів. Хімічні відходи скидають туди із 1971 року. Уперше з часу введення заводу в експлуатацію відстійник висох настільки, що на даний момент він містить лише 1,6 мільйона кубів рідини, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім того, в Армянську на два тижні оголошено канікули, дошкільнят з мамами і школярів "з профілактичною метою" відправлять на відпочинок до кримських санаторіїв.

Так само напередодні в Росії було порушено кримінальну справу через "викид забруднюючих речовин в атмосферу" в районі міста Армянськ. Про це повідомили в прес-службі головного слідчого управління Слідчого комітету Росії щодо Криму. Також в анексоваий Росією Крим прибули керівниця Росспоживнагляду Анна Попова та робочі групи профільних відомств.

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