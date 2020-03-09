У Донецьку "заарештували" одного з підозрюваних у збитті MH17 - ЗМІ

У Донецьку заарештували одного з чотирьох обвинувачених у справі про катастрофу малайзійського Boeing-777 рейсу МН17 Леоніда Харченка. Про це в четвер, 14 травня, повідомляє ВВС з посиланням на власні джерела на окупованій території України.

"У Нідерландах Харченку висунули офіційні обвинувачення в причетності до аварії Boeing-777, суд розпочався 9 березня цього року. А 11 березня Харченка затримала біля його будинку в Донецьку влада "ДНР", його заарештували, але зовсім в іншій кримінальній справі", - йдеться в матеріалі ВВС.

Позивний "Крот", командир розвідників у так званій "ДНР"

За цими даними, 2014-го року Харченко мав позивний "Крот" і був командиром одного з розвідувальних підрозділів так званої "ГРУ" самопроголошеної "ДНР". ВВС посилається на джерело, яке було причетне до військового командування "ДНР" у 2014-2015 роках, і на товариша Харченка, який досі мешкає в Донецьку.

8 травня арешт Харченка подовжили на два місяці. Нині його нібито утримують у СІЗО в Донецьку. "Обвинувачення смішні - нібито участь у незаконному обшуку в 2014 році й незаконне зберігання зброї. За першим пунктом у потерпілих до нього претензій немає. За другим - цей пістолет йому в 2019 році видали в "міністерстві держбезпеки" для особистої безпеки у зв'язку зі справою МН17", - цитує ВВС співрозмовника, знайомого з історією Харченка.

Товариш Харченка, з яким спілкувалися журналісти, вважає, що того намагаються "ізолювати", аби українські спецслужби не змогли викрасти Харченка.

Україна оголосила Харченка в розшук у липні 2015 року. Йому заочно висунули обвинувачення у створенні терористичної групи. 2019 року проти Харченка порушили кримінальну справу за підозрою у причетності до збиття "Боїнга" МН17.

Харченко і справа про збиття МН17

Об'єднана слідча група, яка проводить офіційне міжнародне розслідування катастрофи "Боїнга" МН17, вважає, що Харченко брав участь у переміщенні територією "ДНР" зенітно-ракетної установки "Бук", з якої збили "Боїнг", пише ВВС. За версією голландської прокуратури, Леонід Харченко також міг координувати переміщення "Бука" до місця пуску ракети та евакуацію комплексу до Росії.

У лютому 2020 року прокуратура Нідерландів висунула офіційні обвинувачення у причетності до катастрофи рейса МН17 Харченку та ще трьом людям: безпосередньому начальнику Харченка в "ГРУ ДНР" Сергію Дубинському, ще одному офіцеру "ГРУ ДНР" Олегу Пулатову, а також колишньому так званому міністру оборони "ДНР" Ігорю Стрєлкову (Гіркіну).

За версією слідства, усі ці люди різною мірою причетні до перевезення "Бука" територією Донбасу й надали екіпажу ЗРК дані про точку, звідки можна здійснювати пуск ракет по повітряних цілях.

Харченко - єдиний із обвинувачених, який є громадянином України. Гіркін, Дубинський і Пулатов - громадяни Росії, які раніше служили у російських спецслужбах, пише ВВС. Усі обвинувачені перебувають у міжнародному розшуку.

Ще один причетний до збиття MH17 - генерал-полковник ФСБ Андрій Бурлака, заявила наприкінці квітня міжнародна група розслідувачів Bellingcat.

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