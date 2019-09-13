 У Дніпрі затримали чиновників за підозрою у розкраданні коштів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2019

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Новини

У Дніпрі затримали чиновників за підозрою у розкраданні коштів

Кількох чиновників у Дніпрі підозрюють у завданні державі збитків на 30 мільйонів гривень шляхом розкрадання бюджетних коштів під час ремонту моста. Мер міста Борис Філатов не виключає політичне замовлення.

Чиновників підозрюють у розкраданні держкоштів

Чиновників підозрюють у розкраданні держкоштів

Поліція затримала сімох чиновників за підозрою в привласненні 30 мільйонів гривень під час ремонту Нового моста в Дніпрі. Про це у п'ятницю, 13 вересня, повідомила пресслужба Національної поліції. Правоохоронці встановили, що чиновники у складі організованої злочинної групи займалися розкраданням виділених на капітальний ремонт Нового моста грошей шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що підозрюваними у цій справі є заступник міського голови, два начальники управлінь міськради, особа, що здійснює технічний нагляд, а також засновник, директор і менеджер підприємства-підрядника.

Зокрема, переможцем тендерів на проведення капітального ремонту мосту на суму понад 376 мільйонів гривень було визнано "Підприємство Маст-Буд". Однак воно допустило низку порушень: зокрема, під час виконання ремонтних робіт підрядник використовував для робіт бетон низької якості й міцності. Також повідомляється, що встановлені на мосту металоконструкції не відповідають проєкту і їхня вартість завищена. При цьому свідомо неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних робіт та їхньої вартості були внесені до актів виконаних робіт і підписані посадовими особами міськради.

Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях Дніпровської міської ради, а також в офісах і за місцем проживання підозрюваних. Вони повідомили чиновникам про підозру за статтями Кримінального кодексу щодо вчинення злочину групою осіб або злочинною організацією, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, а також службового підроблення. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомили в прокуратурі. За словами заступника начальника управління захисту економіки в області Володимира Лавренчука, слідчі дії тривають, проводитимуться додаткові експертизи і встановлюватимуть причетність до злочину інших осіб.

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Своєю чергою міський голова Дніпра Борис Філатов запевнив, що винні дадуть відповідь за законом. "Правоохоронці були в мерії. Поводилися коректно. Служби співпрацюють зі слідством. Якщо хтось винен - відповість за законом", - написав він на своїй сторінці у Facebook. При цьому Філатов не виключив, що справа є політичною. "А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане зрозуміло зовсім скоро", - додав він.

Як повідомлялося, 12 липня президент України Володимир Зеленський і міський голова Дніпра Філатов домовилися, що мер подасть у відставку, якщо Центральний міст (автодорожній міст №2), капітальний ремонт якого було розпочато у 2017 році, не буде відремонтовано до 14 вересня. 7 вересня Філатов повідомив, що міст, який сполучає правий і лівий берег Дніпра, відкрито.

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