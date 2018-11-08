 У ″ДНР″ в день ″виборів″ не працює єдиний український мобільний оператор | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2018

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Новини

У "ДНР" в день "виборів" не працює єдиний український мобільний оператор

Український мобільний оператор Vodafone не працює на непідконтрольній Києву частині Донецької області в день суперечливих "виборів" ватажків. "ДНР" пояснює це пошкодженням оптоволоконної лінії зв'язку.

Український мобільний зв'язок у Донецьку зник у день виборів ватажків ДНР

Український мобільний зв'язок у Донецьку зник у день "виборів" ватажків проросійських сепаратистів

На території Донбасу, підконтрольній самопроголошеній "Донецькій народній республіці", в день суперечливого голосування за ватажків у неділю, 11 листопада, відсутній зв'язок єдиного українського мобільного оператора "Vodafone Україна". Це єдиний мобільний оператор з України, чия мережа, хоч і з перебоями, але зазвичай працює на цій території.

У керівництві "ДНР" заявили, що зв'язок відсутній через пошкодження оптоволоконної лінії зв'язку між Донецьком і Луганськом. За даними, які цитують підконтрольні сепаратистам ЗМІ, зараз визначається місце пошкодження для проведення відновлювальних робіт.

У службі підтримки абонентів "Vodafone Україна" DW повідомили, що зв'язок на території "ДНР" працює з перебоями через складнощі на деяких станціях. Там зазначили, що на непідконтрольній Києву території Луганської області - в самопроголошеній "ЛНР" - зв'язок "має працювати".

DW.COM

Голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз не визнає так званих "виборів" у "ДНР" та "ЛНР". Порушення засад Мінських угод роблять ці "вибори" недійсними. (10.11.2018)

Президент України Петро Порошенко закликав громадян України на окупованих територіях Донбасу не брати участі в фейкових "виборах" в ОРДЛО. (10.11.2018)

У неділю в самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" відбуваються "вибори" ватажків та "депутатів". Вони суперечать мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

В Україні та Європейському Союзі голосування в неділю вважають порушенням мінських домовленостей. Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні напередодні назвала "вибори" на непідконтрольній Києву частині Донбасу "незаконними" та наголосила, що ЄС не визнаватиме їхніх результатів. 

Своєю чергою президент України Петро Порошенко закликав мешканців територій під контролем "ДНР" та "ЛНР" не брати участь у голосуванні.

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