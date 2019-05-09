У День пам'яті та примирення Зеленський відвідав Луганщину

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 травня, в День пам'яті та примирення відвідав Луганщину. Як повідомила його пресслужба, голова держави відвідав селище Мілове, яке розділене кордоном між Україною та Росією.

Він ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні в меморіальному комплексі "Україна - визволителям", поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції.

Неподалік від цього місця розташоване село Півнівка, яке "було першим населеним пунктом, де в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з української землі", зазначається на сайті українського президента.

"У цей день Україна разом з усім цивілізованим світом промовляє: Never again. Ніколи знову. Сьогодні це два найважливіших слова для історії людства та його майбутнього. І вони не можуть стати просто формальністю", - сказав Зеленський.

Президент зустрівся з переміщеними особами

Зеленський також відвідав місто Золоте Попаснянського району, де зустрівся з родинами внутрішньо переміщених осіб, яким держава виділила житло. Президент оглянув квартири, в які наступного тижня почнуть заселятися люди. Наразі майже готові 10 квартир, на черзі - ще п'ять.

Окрім того, Зеленський оглянув автомобільну дорогу Сєвєродонецьк - Станиця Луганська та ознайомився з перебігом ремонтних робіт на одній з ділянок автошляху - Т-13-06 Сєвєродонецьк - Новоайдар протяжністю 37 кілометрів.

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