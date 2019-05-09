 У День пам′яті та примирення Зеленський відвідав Луганщину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2020

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Новини

У День пам'яті та примирення Зеленський відвідав Луганщину

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні в Міловому та зустрівся з родинами внутрішньо переміщених осіб в Золотому.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 травня, в День пам'яті та примирення відвідав Луганщину. Як повідомила його пресслужба, голова держави відвідав селище Мілове, яке розділене кордоном між Україною та Росією.

Він ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні в меморіальному комплексі "Україна - визволителям", поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції.

Неподалік від цього місця розташоване село Півнівка, яке "було першим населеним пунктом, де в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з української землі", зазначається на сайті українського президента.

"У цей день Україна разом з усім цивілізованим світом промовляє: Never again. Ніколи знову. Сьогодні це два найважливіших слова для історії людства та його майбутнього. І вони не можуть стати просто формальністю", - сказав Зеленський.

Президент зустрівся з переміщеними особами 

Зеленський також відвідав місто Золоте Попаснянського району, де зустрівся з родинами внутрішньо переміщених осіб, яким держава виділила житло. Президент оглянув квартири, в які наступного тижня почнуть заселятися люди. Наразі майже готові 10 квартир, на черзі - ще п'ять.

Окрім того, Зеленський оглянув автомобільну дорогу Сєвєродонецьк - Станиця Луганська та ознайомився з перебігом ремонтних робіт на одній з ділянок автошляху - Т-13-06 Сєвєродонецьк - Новоайдар протяжністю 37 кілометрів.

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    Це тримання за руки лідерів Франції і Німеччини у Вердені пізніше часто порівнювали з падінням на коліна Брандта. Але ініціатором цього історичного жесту примирення тоді став не німецький канцлер, а французький президент: 22 вересня 1984 року під час пам'ятних заходів на колишньому полі битви у Вердені Франсуа Міттеран раптово протягнув Гельмуту Колю (Helmut Kohl) свою руку.

  • Ріхард фон Вайцзекер: День визволення

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    Ріхард фон Вайцзекер: "День визволення"

    Ця промова до 8 травня одна з найвідоміших. Хоча президент ФРН Ріхард фон Вайцзекер (Richard von Weizsäcker) у цей день 1985 року припустив, що не усі німці сприйняли завершення війни як визволення, але водночас застеріг: "Нам не можна бачити у завершенні війни причину для втечі, вигнання або несвободи. Ця причина, навпаки, полягає у початку цієї війни і початку тиранії, що призвели до війни".

  • Франц-Йозеф Штраус: Припинити вічне подолання минулого

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Франц-Йозеф Штраус: Припинити "вічне подолання минулого"

    Пройшли десятиліття від завершення війни, і вже не кожен німецький топполітик вважав, що держава має пам'ятати про німецьку провину за війну. Політик ХСС Франц-Йозеф Штраус (Franz-Josef Strauß) неодноразово вимагав припинити "вічне подолання минулого як постійне завдання для суспільства". Сьогодні такі заяви швидше нагадують висловлювання правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини".

  • Ґергард Шредер на параді перемоги у Москві

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Ґергард Шредер на параді перемоги у Москві

    Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) був першим німецьким канцлером, якого у 2005 році запросили взяти участь у параді до Дня перемоги у Москві. Дякуючи хазяїну параду Володимиру Путіну, Шредер назвав це запрошення "свідченням довіри до усього німецького народу". Путін відповів, що примирення між двома країнами є одним з найважливіших досягнень Європи у повоєнний час.

  • Анґела Меркель на могилі невідомого солдата

    Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни

    Анґела Меркель на могилі невідомого солдата

    10 років потому наступниця Шредера на посаді канцлера Анґела Меркель (Angela Merkel) поклала вінок до могили невідомого солдата у Москві. Але ставлення офіційного Берліна до Путіна під час відзначення 70-річчя завершення війни суттєво погіршилося: роком раніше Росія анексувала український півострів Крим. Ані Меркель, ані більшість світових лідерів не взяли участь у параді на Красній площі.

    Автор: Крістоф Гассельбах


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