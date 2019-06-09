 У день виборів у Казахстані затримано близько ста протестувальників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У день виборів у Казахстані затримано близько ста протестувальників

В Алмати та Нур-Султані проходять демонстрації проти відомих наперед результатів виборів президента Казахстану. Близько ста демонстрантів затримані.

У Казахстані у день виборів відбуваються протести

У Казахстані у день виборів відбуваються протести

На акціях протесту в день позачергових виборів президента Казахстану в неділю, 9 червня, затримано близько ста осіб. Про це повідомив журналістам перший заступник міністра внутрішніх справ країни Марат Кожаєв. За даними агенції AFP, було затримано "сотні" людей.

Під час акції протесту в Нур-Султані

Під час акції протесту в Нур-Султані

У двох містах в неузгоджених мітингах проти відомих наперед результатів голосування беруть участь кілька сотень людей. Учасники акцій скандували "Бойкот!" і "Свобода!". Зв'язок в Алмати та Нур-Султані працює з перебоями, у столиці Казахстану рух по проспектах Республіки і Абая перекрито, передає "Інтерфакс".

У березні Нурсултан Назарбаєв, який керував Казахстаном майже 30 років, заявив про свою відставку. При цьому він залишився на посадах голови Ради безпеки країни, члена Конституційної ради Казахстану і голови правлячої партії "Нур Отан". Виконувачем обов'язків президента став голова сенату країни Касим-Жомарт Токаєв.

Правоохоронці затримали близько сотні протестувальників

Правоохоронці затримали близько сотні протестувальників

У позачергових виборах глави держави беруть участь сім кандидатів: Токаєв, а також депутати Данія Еспаєва і Жамбіил Ахметбеков, опозиційний політик Аміржан Косанов, представник профспілок Амангельди Таспіхов, письменник Садибек Тугел і представник агросектора Толеутай Рахімбек. Якщо жоден з них не набере понад 50 відсотків голосів, буде призначений другий тур. У ньому братимуть участь два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів.

DW.COM

Вибори в Казахстані: фаворит і шестеро статистів?  

Касим-Жомарт Токаєв став президентом Казахстану  

Коментар: Назарбаєв - не приклад для Путіна

Екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку, аби забезпечити незалежність своєї країни. Передусім від Росії й Китаю, вважає Костянтин Еггерт. (20.03.2019)  

Столицю Казахстану Астану офіційно перейменували на Нур-Султан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про зміни до конституції щодо перейменування столиці. Петиція проти перейменування Астани набрала більше 44 тисяч підписів. (23.03.2019)  

Також за темою

Kasachstan Nur-Sultan Kassim-Jomart Tokajew auf dem Sonderparteitag von Nur Otan

Вибори в Казахстані: фаворит і шестеро статистів? 09.06.2019

Казахстан у неділю обирає президента на позачергових виборах. Більшість вважає їх формальністю, а шістьох з сімох кандидатів -статистами з розіграного спектаклю. Чи справді це так, DW з'ясовувала разом з експертами.

Kasachstan Astana - Vereidigung von Kassym-Jomart Tokayev neueer Präsident von Kasachstan

Касим-Жомарт Токаєв став президентом Казахстану 20.03.2019

Колишній спікер сенату Казахстану Касим-Жомарт Токаєв після відставки Нурсултана Назарбаєва склав присягу президента країни. Сенат очолила донька Назарбаєва.

Kasachstan Astana - Vereidigung von Kassym-Jomart Tokayev neueer Präsident von Kasachstan

У Казахстані оголосили дострокові президентські вибори 09.04.2019

Останні президентські вибори відбулись у Казахстані у квітні 2015 року. Про дострокове голосування оголосив глава республіки Касим-Жомарт Токаєв.

Реклама

Докладно

перемогу пророчать Касиму-Жомарту Токаєву, а вибори називають лише формальністю

Вибори в Казахстані: фаворит і шестеро статистів?

У Казахстані обирають президента. Чи це лише політична формальність, розповідають експерти.  

Нафтопровід Дружба у РФ

Польща почала отримувати нафту "Дружбою"

Нафта з РФ знову надходить до Польщі трубопроводом "Дружба". Раніше поставки зупинили через забруднення нафти.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  