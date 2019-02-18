 У ДБР призначили керівника відділу з розслідування ″справ Майдану″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2020

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Новини

У ДБР призначили керівника відділу з розслідування "справ Майдану"

Керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.

Вшанування пам'яті загиблих під час подій на майдані Незалежності в Києві в 2014 році

Вшанування пам'яті загиблих під час подій на майдані Незалежності в Києві в 2014 році (архівне фото)

На посаду керівника відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань (ДБР) призначили Олександра Буряка, який до цього обіймав посаду заступника директора ДБР. Про це в четвер, 2 січня, повідомила пресслужба бюро.

Як зазначається у повідомленні на сайті органу, Буряка було відібрано на керівну посаду в ДБР комісією за участі представників Консультативної місії Ради Європи. Раніше на посаді заступника директора ДБР Буряк відповідав за роботу оперативних підрозділів.

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"Завершення розслідування "справ Майдану" - одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань. Це складний напрям роботи, де потрібне не лише бажання, а й значний досвід роботи у слідстві. (…) Наразі триває переведення слідчих та прокурорів з Генеральної прокуратури України до нашого відділу, як це передбачено змінами до закону України "Про Державне бюро розслідувань"", - наводить слова Буряка пресслужба бюро.

У ДБР запевняють, що Буряк має значний досвід роботи на керівних посадах у слідчих підрозділах. Під егідою Консультативної місії Ради Європи він також пройшов навчання в структурних підрозділах Європейського суду з прав людини та вивчав європейську практику з розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням прав людини, зазначають у бюро.

У правоохоронних органах Бурях працює з 1998 року, в листопаді 2017 року його призначили заступником директора ДБР.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року в Державному бюро розслідувань створено підрозділ із розслідування злочинів, вчинених під час масових протестів у 2013-2014 роках.

22 листопада тодішній директор ДБР Роман Труба розповів, що розслідування кримінальних справ стосовно подій на майдані Незалежності розподілять між правоохоронними органами. За його словами, 114 кримінальних проваджень будуть розподілені між ДБР, Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Службою безпеки України (СБУ). Приблизно 50-60 з них буде розслідувати ДБР, зазначив тоді Труба. 

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