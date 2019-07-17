У ДБР заявили, що Порошенко прийшов на допит зарано

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба сподівається, що експрезидент України Петро Порошенко з'явиться на допит 25 липня. Про це Труба написав у середу, 24 липня, у своєму Телеграм-каналі. При цьому він зазначив, що в середу Порошенко "несподівано" прийшов до ДБР.

"Експрезидент звернувся з проханням у зв'язку з довгостроковою відпусткою провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це визначено слідчим", - написав директор ДБР. З огляду на це Труба відповів, що поважає час свідків, зокрема завантаженості під час виборчої кампанії, але закликав Порошенка також із розумінням ставитися до роботи слідчих і прийти на допит у четвер.

Директор ДБР також зауважив, що адвокати Порошенка мали можливість зв'язатися зі слідчим і безпосередньо узгодити дату допиту. "Для цього не потрібно приходити до директора ДБР", - зазначив Труба. Він також наголосив, що не буде втручатися в перебіг досудового розслідування і вказувати, коли кого допитувати.

У той же час партія "Європейська солідарність", лідером якої є експрезидент, заперечує наявність планів допитами Порошенка в ДБР 25 липня. "Ніяких слідчих дій за участю Петра Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано", - йдеться у повідомленні пресслужби партії. При цьому зазначається, що 24 липня Порошенко нібито прибув до ДБР, попри відсутність будь-яких повісток. При цьому в "Європейській солідарності" закинули слідчим ДБР, що вони були не підготовлені до спілкування з Порошенком.

Згідно з повідомленням, під час бесіди в ДБР адвокат Порошенка зазначив, що правоохоронцям необхідно притягти до відповідальності колишнього заступника голови адміністрації президента Андрія Портнова за постійний витік інформації з ДБР і неправдиві повідомлення.

Нагадаємо, 17 липня директор ДБР заявив, що Петро Порошенко не з'явився на допит і що його викликатимуть повторно після виборів. Адвокати експрезидента тоді пояснили це тим, що Порошенко проводить передвиборчу кампанію.

Раніше колишній заступник глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов подав до ДБР низку заяв про нібито вчинення злочинів Порошенком і його оточенням. Потім він повідомив, що допит Порошенка мав відбутися в рамках розслідувань у справі "про офшори і відмивання злочинних доходів".