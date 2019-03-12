У ДБР відкрили справу щодо ролі правоохоронців у схемах "Укроборонпрому"

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР) України розпочали досудове розслідування за матеріалами журналістського розслідування Bihus.Info про потурання правоохоронців незаконним схемам розкрадання в оборонно-промисловому комплексі.

Як написала у вівторок, 12 березня, перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook, розслідування відбувається за ознаками злочинів, передбачених частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

"Зі змісту журналістського розслідування вбачається, що група осіб за попередньою змовою веде розмову щодо можливої підготовки та передачі грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди службовим особам правоохоронних органів: Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Національного антикорупційного бюро України за вирішення питання про непроведення досудового розслідування та непритягнення їх до кримінальної відповідальності за здійснення незаконних дій між ТОВ "Оптимаспецдеталь" і підприємствами державного концерну "Укроборонпром" під час укладання та виконання договорів з поставки військового обладнання на заводи групи державних оборонних компаній", - ідеться в повідомленні.

За словами Варченко, в разі доведення провини чиновникам правоохоронних органів за вчинене кримінальне правопорушення загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років із конфіскацією майна.

Потурання незаконним схемам

Нагадаємо, що 11 березня команда журналістських розслідувань Bihus.info оприлюднила останню серію свого розслідування щодо розкрадань на підприємствах оборонного комплексу, в якому стверджується, що правоохоронні органи, зокрема прокуратура, роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому", через що розслідування не доходили до встановлення причетності високопосадовців.

Зокрема, в розслідуванні стверджується, що військова прокуратура неодноразово протягом декількох років активно проводила розслідування, здійснювала обшуки в дежконцерні "Укроборонпром", але, як заявляють автори розслідування, щойно слідство прокуратури виходило на інформацію щодо можливої участі Ігоря Гладковського, сина екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олега Гладковського, в незаконній схемі, то прокуратура знищувала докази цієї причетності.

Як повідомлялося, НАБУ провело низку обшуків у приміщеннях осіб, які згадуються у журналістському розслідуванні Bihus.info щодо корупції в оборонно-промисловому комплексі. Про це 7 березня повідомив директор бюро Артем Ситник. Раніше, 6 березня, РНБО доручила виконати аудит і ревізію діяльності держконцерну "Укроборонпром" і підприємств, що входять до нього, із залученням іноземних експертів. Також РНБО рекомендувала Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро та Державному бюро розслідувань "здійснити перевірку й надати правову оцінку викладеним у ЗМІ фактам порушень у сфері оборонних закупівель, а про результати поінформувати громадськість".

Як повідомлялося, Ігор Гладковський, син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, що фігурує в розслідуванні, - 4 березня подав позов до Подільського районного суду Києва на захист честі, гідності та ділової репутації проти журналістів-розслідувачів.