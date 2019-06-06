У Данії соціал-демократи домовилися про створення уряду меншості

Лідерка данських соціал-демократів Метте Фредеріксен ввечері у вівторок, 25 червня, оголосила про створення її політсилою уряду меншості після досягнення домовленостей про підтримку ще з трьома партіями лівого спектру.

"З великим задоволенням я можу оголосити, що після трьох тижнів переговорів у нас є більшість для формування нового уряду", - заявила Фредеріксен, цитує агентство новин Reuters. У країні, де уряди меншості є звичним явищем, переговори соціал-демократів з іншими політсилами були зосереджені навколо розбіжностей у питаннях економічної та міграційної політики, а також захисту клімату.

41-річна Фредеріксен має стати наймолодшою в історії країни очільницею уряду. Вона є депутаткою парламенту Данії з 2001 року.

Данія стане третьою скандинавською країною, в якій цього року до влади прийде лівий уряд. Раніше цього року соціал-демократичні партії вже сформували уряди у Швеції та Фінляндії.

Нагадаємо, 5 червня на парламентських виборах у Данії перемогли соціал-демократи, які набрали 25,9 відсотка голосів. Разом з трьома союзницькими партіями вони отримали більшість місць у парламенті - 97 зі 179-ти, у той час як партії правого спектру мають 79 мандатів. Очолювана колишнім прем'єр-міністром країни Ларсом Лекке Расмуссеном Ліберальна партія отримала 23,4 відсотка голосів.