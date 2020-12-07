У Данії звинуватили у шпигунстві громадянина Росії

У Данії російському громадянину були пред'явлені звинувачення в роботі на розвідку Росії. Про це у середу, 9 грудня, повідомили у данській прокуратурі.

Обвинувачений перебуває під вартою з початку липня поточного року. Деталі щодо його особи у прокуратурі не розкрили. Розглядати справу буде окружний суд Аальборга, однак дата засідання ще не встановлена. При цьому звинувачення має намір вимагати тюремного ув'язнення та подальшої депортації з території країни.

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Частина великого розслідування спецслужб Данії

Зазначається, що росіянину закидають передачу спецслужбам РФ інформації про технології, пов'язані з енергетикою, в обмін на грошову винагороду. Згідно з повідомленням, попри російське громадянство звинувачений проживав у Данії.

Ця справа є частиною більшого розслідування, яке проводять данські спецслужби.

На новину вже відреагувало російське посольство у Данії, назвавши дії прокуратури "помилкою". Також у посольстві заявили, що сподіваються на виправдання їхнього "співвітчизника" у суді та його звільнення.

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Загострення відносин між Данією та РФ

Як повідомлялося, на початку вересня у МЗС Данії викликали посла Росіїчерез порушення російським винищувачем данського повітряного простору під час навчань НАТО. За даними НАТО, інцидент стався над Балтійським морем поблизу данського острова Борнхольм, коли американський стратегічний бомбардувальник B-52 був перехоплений російським винищувачем Су-27.