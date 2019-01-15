У Дамаску стався потужний вибух, є загиблі - ЗМІ

У столиці Сирії Дамаску пролунав потужний вибух. Інцидент стався в неділю, 20 січня, повідомило сирійське державне телебачення. За даними офіційного Дамаска, перші повідомлення дають підстави вважати, що йдеться про "терористичний акт", передає агенція новин AFP.

Згодом у розташованому в Лондоні Сирійському центрі спостереження за дотриманням прав людини повідомили, що вибух трапився поблизу будівлі однієї з сирійських спецслужб. Унаслідок вибуху загинуло троє цивільних осіб. Крім цивільних, втратили життя ще дев'ятеро людей, у тому числі й нападники, стверджують правозахисники. За даними спостерігачів, що посилаються на мережу власних інформаторів у Сирії, одразу після вибуху на місці події було чути стрілянину.

Напад стався в річницю наступу турецьких сил на підконтрольну сирійськими курдами територію Сирії, нагадує AFP.