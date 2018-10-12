 У Гімалаях загинули дев′ятеро альпіністів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2018

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Новини

У Гімалаях загинули дев'ятеро альпіністів

Через негоду в Гімалаях загинули південнокорейські альпіністи та непальські провідники. Серед загиблих - і Кім Чанг-Хо, який підкорив усі 14 восьмитисячників світу.

У Непалі в Гімалаях через негоду загинули щонайменше восьмеро людей

У Непалі в Гімалаях через негоду загинули щонайменше восьмеро людей

Дев'ятеро альпіністів загинули на горі Гур'я-Гімал у Непалі, повідомили в суботу, 13 жовтня, в місцевій поліції. Причиною смерті південнокорейських альпіністів та непальських провідників стала сильна снігова буря, яка напередодні зруйнувала їхній табір на висоті 3500 метрів. 

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Група складалася з дев'ятьох людей - п'ятьох підкорювачів вершин з Південної Кореї та чотирьох непальських провідників. Вони очікували в таборі сприятливої погоди, аби зійти на гору Гур'я-Гімал висотою 7193 метри.

"Ми припускаємо, що інцидент стався через буревій, оскільки дерева та намети були розтрощені. Навіть тіла були розкидані", - повідомив речник місцевої поліції, цитує агенція AFP. Одного з південнокорейських альпіністів раніше вважали зниклим безвісти, однак згодом у поліції зазначили, що на момент снігової бурі він був у таборі та, вочевидь, теж загинув. 

Серед загиблих - і досвідчений південнокорейський альпініст Кім Чанг-Хо, який підкорив усі 14 вершин висотою понад вісім тисяч метрів без використання кисневих балонів.

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