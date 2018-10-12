У Гімалаях загинули дев'ятеро альпіністів

Дев'ятеро альпіністів загинули на горі Гур'я-Гімал у Непалі, повідомили в суботу, 13 жовтня, в місцевій поліції. Причиною смерті південнокорейських альпіністів та непальських провідників стала сильна снігова буря, яка напередодні зруйнувала їхній табір на висоті 3500 метрів.

Група складалася з дев'ятьох людей - п'ятьох підкорювачів вершин з Південної Кореї та чотирьох непальських провідників. Вони очікували в таборі сприятливої погоди, аби зійти на гору Гур'я-Гімал висотою 7193 метри.

"Ми припускаємо, що інцидент стався через буревій, оскільки дерева та намети були розтрощені. Навіть тіла були розкидані", - повідомив речник місцевої поліції, цитує агенція AFP. Одного з південнокорейських альпіністів раніше вважали зниклим безвісти, однак згодом у поліції зазначили, що на момент снігової бурі він був у таборі та, вочевидь, теж загинув.

Серед загиблих - і досвідчений південнокорейський альпініст Кім Чанг-Хо, який підкорив усі 14 вершин висотою понад вісім тисяч метрів без використання кисневих балонів.