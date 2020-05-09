У гуртожитку для біженців у ФРН виявлено 70 заражень коронавірусом

У гуртожитку для біженців в німецькому місті Санкт-Августин у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія виявлено 70 заражень коронавірусом SARS-CoV-2. Про це влада адміністративного округу Кельн повідомляє в неділю, 17 травня. За їхніми даними, всі інфіковані ізольовані, у більшості з них симптоми відсутні або слабко виражені.

Аналізи здали 300 осіб. Тести 60 мешканців показали негативний результат, вони відправлені в інші гуртожитки. Результати інших на момент публікації не були готові. Мешканцям було наказано дотримуватися карантину.

Читайте також: Дослідження: Число інфікованих коронавірусом у Німеччині може сягати 1,8 мільйона

Збудник захворювання COVID-19 було виявлено в гуртожитках для біженців у ФРН не вперше. Раніше схожі епізоди в Північному Рейні-Вестфалії відбулися в Ойскірхені (понад 50 інфікованих) і Меттмані (понад 30 випадків зараження). Всього в Німеччині число інфікованих SARS-CoV-2, за даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) на ранок 17 травня, досягло 174 355 осіб, а 7914 осіб з COVID-19 померли.