 У гуртожитку для біженців у ФРН виявлено 70 заражень коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2020

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Новини

У гуртожитку для біженців у ФРН виявлено 70 заражень коронавірусом

У 300 біженців з гуртожитку в Санкт-Августині взяли аналізи на наявність вірусу SARS-CoV-2. Збудник COVID-19 виявлений у 70 з них.

Люди в захисних костюмах на території гуртожитку для біженців у Санкт-Августині

Люди в захисних костюмах на території гуртожитку для біженців у Санкт-Августині

У гуртожитку для біженців в німецькому місті Санкт-Августин у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія виявлено 70 заражень коронавірусом SARS-CoV-2. Про це влада адміністративного округу Кельн повідомляє в неділю, 17 травня. За їхніми даними, всі інфіковані ізольовані, у більшості з них симптоми відсутні або слабко виражені.

Аналізи здали 300 осіб. Тести 60 мешканців показали негативний результат, вони відправлені в інші гуртожитки. Результати інших на момент публікації не були готові. Мешканцям було наказано дотримуватися карантину.

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Збудник захворювання COVID-19 було виявлено в гуртожитках для біженців у ФРН не вперше. Раніше схожі епізоди в Північному Рейні-Вестфалії відбулися в Ойскірхені (понад 50 інфікованих) і Меттмані (понад 30 випадків зараження). Всього в Німеччині число інфікованих SARS-CoV-2, за даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) на ранок 17 травня, досягло 174 355 осіб, а 7914 осіб з COVID-19 померли.

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