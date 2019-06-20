У Грузії тисячі людей протестують через скандал із російським політиком

Тисячі протестувальників у Тбілісі вимагають відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе та намагаються штурмувати будівлю парламенту, передає агентство "Інтерфакс" у четвер ввечері, 20 червня. В акції беруть участь близько десяти тисяч людей, інформує агентство AFP.

Поліція намагається стримати учасників мітингу. На території парламенту вже з'явилися спецпризначенці та спецтехніка. Міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія закликав припинити штурм. "Всіх закликаю дотримуватися закону. Те, що зараз тут відбувається, це називається штурмом державних інститутів", - сказав очільник МВС Грузії.

Тисячі протестувальників у Тбілісі намагаються штурмувати грузинський парламент

Причиною масових протестів став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії російський депутат і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту.

Через це опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу та спікера грузинського парламенту у тому, що вони допустили цю ситуацію.

У грузинській опозиції вже заявили, що мітинг продовжиться, поки Кобахідзе не піде у відставку. Сам голова парламенту, який наразі перебуває з візитом у Баку, заявив, що не збирається покидати свій пост.

У свою чергу, експрезидент країни Міхеіл Саакашвілі закликав грузинську поліцію не підкорятися наказам влади та "перейти на сторону людей", про це він написав у Facebook.