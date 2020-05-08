У Грузії пояснили відкликання посла з Києва

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія переконаний, що відкликання з Києва грузинського посла для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі в Україні головою Виконавчого комітету реформ не позначиться на дипломатичних відносинах або стратегічному партнерстві між двома країнами. Про це Гахарія заявив у суботу, 9 травня, журналістам, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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"Окремо взяті безвідповідальні політики"

"Ми відкликаємо посла тільки для проведення консультацій про те, як захистити ці відносини від тих авантюристів, що зробити для того, щоб захистити стратегічні відносини і братські відносини з українським народом від цих авантюристів-політиків", - сказав Гахарія.

Він також висловив упевненість, що через "окремо взятих безвідповідальних політиків" відносини між Грузією і Україною не опиняться під питанням.

Водночас очільник грузинського уряду назвав незрозумілим рішення про призначення Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ в Україні. "Незрозуміло, коли стратегічний партнер призначає вже засуджену судовою системою і засуджену за тяжкі злочини людину на посаду", - зазначив Гахарія.

Він також висловив надію, що Саакашвілі не буде дозволено втручатися у внутрішні справи Грузії з Києва. "Як зможуть утримати Михайла Саакашвілі від того, щоб він утримувався від втручання у внутрішні справи Грузії? Це мене дуже цікавить, і я буду за цим стежити", - сказав грузинський прем'єр.

Нагадаємо, 7 квітня президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Наступного дня МЗС Грузії оголосило про відкликання свого посла з Києва. Зеленський назвав таку реакцію офіційного Тбілісі помилкою.