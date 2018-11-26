 У Грузії почався другий тур президентських виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2018

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Новини

У Грузії почався другий тур президентських виборів

У Грузії обирають президента країни. У вирішальному другому турі за голоси виборців борються Саломе Зурабішвілі, яку підтримує урядова партія "Грузинська мрія", та представник "Єдиного національного руху" Грігол Вашадзе.

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У Грузії в середу, 28 листопада, розпочалося голосування на другому турі президентських виборів. Громадяни країни обирають між двома кандидатами: Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія", та Гріголом Вашадзе - представник опозиційного "Єдиного національного руху", до якого належить також екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

Перший тур виборів відбувся 28 жовтня, але не виявив переможця, оскільки жоден з 25 кандидатів не здобув понад 50 відсотків голосів. Найбільше голосів отримали Зурабішвілі (38,6 відсотка) та Вашадзе (36,7 відсотка).

За даними центральної виборчої комісії Грузії, на виборах зможуть проголосувати 3,5 мільйона виборців. Загалом відкрилися 3703 виборчі дільниці, зокрема 55 - у 30 країнах світу. Вибори вже відбулися на двох дільницях в Афганістані, де перебувають понад 800 грузинських військовослужбовців.

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