У Грузії затримали українців за підозрою в зберіганні зброї

Грузинські правоохоронці затримали в Тбілісі шістьох громадян України за підозрою в незаконному зберіганні зброї. Про це в неділю, 2 грудня, повідомляє МВС Грузії. Спершу повідомлялося про сімох затриманих українців, згодом грузинське МВС уточнило, що йдеться про шістьох осіб з українським громадянством та одного громадянина Грузії.

Як зазначає "Інтерфакс" з посиланням на МВС Грузії, спецоперація, під час якої затримали українців, була проведена в двох готелях у Тбілісі - "Гуру" та "Альянс". "У ході обшуку в готельних номерах вилучені пістолети систем "Макаров" та "Беретта", саморобна автоматична вогнепальна зброя і різного виду боєприпаси", - йдеться в заяві МВС.

За даними відомства, розслідування розпочато за статтями про незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин кримінального кодексу Грузії. Також зазначається, що затримані прибули до Грузії 27 листопада, і наразі слідство з'ясовує конкретну мету їхнього приїзду до країни. У МВС зазначили, що разом зі Службою безпеки Грузії проводиться робота щодо з'ясування можливого зв'язку затриманих з політичними подіями, що відбуваються у країні.

Як додають "Українські новини", серед затриманих також колишній грузинський військовослужбовець Лука Чхетія, який воював в українському батальйоні "Донбас". За заявою членів його родини, він мав намір взяти участь внедільній опозиційній акції протеступартії "Єдиний національний рух", лідером якої є екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

В українському МЗС повідомили, що перевіряють інформацію про затриманих.