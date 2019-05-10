У Греції 7 липня відбудуться дострокові парламентські вибори

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас невдовзі після поразки його політичної сили на місцевих виборах та на виборах до Європарламенту виступив з ініціативою проведення дострокових парламентських виборів у країні 7 липня. Ципрас у понеділок, 10 червня, офіційно звернувся до президента Греції Прокопіса Павлопулоса з проханням про розпуск парламенту та призначення дострокових виборів.

За словами Ципраса, президент схвалив його пропозицію, повідомляє агенція новин dpa. Очікується, що згодом Павлопулос підпише відповідні укази.

Парламентські вибори мали б відбутися у жовтні цього року. Однак Ципрас заявив, що "тривала чотиримісячна кампанія могла б створити загрози для плавного розвитку економіки". Грецька економіка почала виходити з кризи після кількох років стагнації та заходів жорсткої економії, які уряд проводив під тиском міжнародних кредиторів.

Згідно з опитуваннями, консерватори з політсили "Нова демократія" на чолі з її лідером Кіріакосом Міцотакісом випереджають ліву партію Ципраса СИРІЗА на понад дев'ять відсоткових пунктів. Міцотакіс звинуватив Ципраса в "обмані" греків через відмову від своїх обіцянок не запроваджувати заходи жорсткої економії.