 У Греції 7 липня відбудуться дострокові парламентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2019

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Новини

У Греції 7 липня відбудуться дострокові парламентські вибори

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас попросив президента про розпуск парламенту та проведення дострокових парламентських виборів. Президент країни погодився.

Будівля парламенту Греції

Будівля парламенту Греції

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас невдовзі після поразки його політичної сили на місцевих виборах та на виборах до Європарламенту виступив з ініціативою проведення дострокових парламентських виборів у країні 7 липня. Ципрас у понеділок, 10 червня, офіційно звернувся до президента Греції Прокопіса Павлопулоса з проханням про розпуск парламенту та призначення дострокових виборів.

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За словами Ципраса, президент схвалив його пропозицію, повідомляє агенція новин dpa. Очікується, що згодом Павлопулос підпише відповідні укази. 

Парламентські вибори мали б відбутися у жовтні цього року. Однак Ципрас заявив, що "тривала чотиримісячна кампанія могла б створити загрози для плавного розвитку економіки". Грецька економіка почала виходити з кризи після кількох років стагнації та заходів жорсткої економії, які уряд проводив під тиском міжнародних кредиторів. 

Згідно з опитуваннями, консерватори з політсили "Нова демократія" на чолі з її лідером Кіріакосом Міцотакісом випереджають ліву партію Ципраса СИРІЗА на понад дев'ять відсоткових пунктів. Міцотакіс звинуватив Ципраса в "обмані" греків через відмову від своїх обіцянок не запроваджувати заходи жорсткої економії.

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