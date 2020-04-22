У Греції, Туреччині та Італії триває боротьба із лісовими пожежами

У Греції, Туреччині та на півдні Італії цими вихідними триває боротьба з лісовими пожежами. У неділю, 1 серпня, в роботах з гасіння полум'я задіяні тисячі фахівців, які працюють при температурі близько 40 градусів за Цельсієм. Зокрема, на Сицилії проти лісових пожеж борються 800 пожежників. На цьому острові, а також у Калабрії та Адріатичному регіоні Апулії проти вогню задіяні пожежні літаки.

Особливо постраждало місто Катанія. Його мер повідомив про "повністю зруйновані" райони на півдні міста. Окрім того, 31 липня почав виявляти активність вулкан Етна, біля підніжжя якого розташована Катанія.

Температура в Греції підвищується

Через спеку багато пожеж спалахнуло і в Греції. Через проблеми з диханням у лікарні потрапило щонайменше 16 людей. Поблизу невеликого містечка Егіон зруйновано кілька будинків. Вранці в неділю пожежу вдалося локалізувати.

Тим часом температура повітря у країні продовжує підвищуватися. Після спеки у попередні дні у неділю в Греції очікується підвищення температури до 45 градусів Цельсія. В містах відкрили приміщення для людей, в яких вдома немає кондиціонерів.

У Туреччині загинуло вісім людей

У Туреччині екстрені служби борються з лісовими пожежами вже п'ять днів поспіль. У ніч на неділю в районі Бодрума було евакуйовано мешканців кількох сіл. Кількох людей перевозили в безпечні місця на човнах. Повідомляється про евакуацію більше сотні туристів.

За офіційними даними, через пожежі у країні загинуло щонайменше вісім людей - сім в Анталії та одна у Мармарисі. Сотні осіб отримали травми.