У Греції, Туреччині та Італії триває боротьба із лісовими пожежами

У Греції, Туреччині та на півдні Італії цими вихідними триває боротьба з лісовими пожежами. У неділю, 1 серпня, в роботах з гасіння полум'я задіяні тисячі фахівців, які працюють при температурі близько 40 градусів за Цельсієм. Зокрема, на Сицилії проти лісових пожеж борються 800 пожежників. На цьому острові, а також у Калабрії та Адріатичному регіоні Апулії проти вогню задіяні пожежні літаки.
Особливо постраждало місто Катанія. Його мер повідомив про "повністю зруйновані" райони на півдні міста. Окрім того, 31 липня почав виявляти активність вулкан Етна, біля підніжжя якого розташована Катанія.
Температура в Греції підвищується
Через спеку багато пожеж спалахнуло і в Греції. Через проблеми з диханням у лікарні потрапило щонайменше 16 людей. Поблизу невеликого містечка Егіон зруйновано кілька будинків. Вранці в неділю пожежу вдалося локалізувати.
Тим часом температура повітря у країні продовжує підвищуватися. Після спеки у попередні дні у неділю в Греції очікується підвищення температури до 45 градусів Цельсія. В містах відкрили приміщення для людей, в яких вдома немає кондиціонерів.
У Туреччині загинуло вісім людей
У Туреччині екстрені служби борються з лісовими пожежами вже п'ять днів поспіль. У ніч на неділю в районі Бодрума було евакуйовано мешканців кількох сіл. Кількох людей перевозили в безпечні місця на човнах. Повідомляється про евакуацію більше сотні туристів.
За офіційними даними, через пожежі у країні загинуло щонайменше вісім людей - сім в Анталії та одна у Мармарисі. Сотні осіб отримали травми.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Смертельне полум'я у турецькій Рив'єрі
У провінції Анталія на південному середземноморському узбережжі Туреччини у середу спалахнула масштабна пожежа. Потужні вітри роздмухують полум'я, яке перекидається на житлові квартали. Щонайменше троє людей загинули, десятки поранені.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Слідство за підозрою у підпалі
Правоохоронні органи Туреччини розпочали слідство за підозрою у навмисному підпалі. На користь такої версії свідчить той факт, що займання відбулося одночасно у чотирьох місцях.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
У Каталонії згоріли 1600 гектарів
В Іспанії, починаючи з минулих вихідних, палали одночасно декілька лісових пожеж. Найбільше постраждала Каталонія. У цьому регіоні полум'я знищило 1600 гектарів лісу і сільськогосподарських насаджень. Близько 80 людей були евакуйовані. Попіл накрив деякі райони столиці Каталонії Барселони.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Пожежні гелікоптери у боротьбі з полум'ям
Лісова пожежа у південнокаталонській провінції Таррагона на деякий час вийшла з-під контролю. Стихію вдалося приборкати лише завдяки залученню більш як 300 пожежників і солдатів, а також літаків і гелікоптерів. Зрештою допоміг також дощ.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Екстремальна посуха в Афінах
У Греції, починаючи з вівторка, палали більше 50 пожеж. Найнебезпечнішою була пожежа поблизу Афін. Вона пошкодила десятки будинків і автомобілів. Екстремальна посуха підвищила пожежну небезпеку, полум'я роздмухували потужні вітри.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Пожежа через необережність?
Більше 300 вогнеборців працювали за підтримки пожежних літаків і 15 гелікоптерів. Залишається незрозумілим, чому саме зайнялася пожежа поблизу Афін. Слідчі підозрюють, що займання міг спричинити 64-річний бджоляр, який спалював сухе листя. Чоловіка затримали.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Масова евакуація на Сардинії
Починаючи з минулої неділі ціла низка пожеж палає і на італійському острові Сардинія. Довелося евакуювати більше 900 жителів. "Це безпрецедентна реальність в історії Сардинії", - констатував губернатор Крістіан Салінас.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Допомога з Греції і Франції
На допомогу Сардинії прийшли Франція і Греція, надіславши на середземноморський острів пожежні літаки. У полум'ї загинули сотні свійських тварин, згоріли тисячі гектарів лісів і сільськогосподарських посівів. На Сардинії правоохоронці також ведуть слідство за підозрою у ненавмисному підпалі.
Автор: Беатріс Крістофаро