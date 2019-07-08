У Греції склав присягу новий уряд консерваторів

Через два дні після перемоги на дострокових виборах у Греції консервативної партії "Нова демократія" у вівторок, 9 липня, новий уряд країни склав присягу. До складу кабінету міністрів прем'єра Кіріакоса Міцотакіса увійшли 18 міністрів та один заступник голови уряду, передає агенція dpa.

Раніше Кіріакос Міцотакіс, який склав присягу напередодні, 8 липня, повідомляв, що перше засідання нового кабінету відбудеться 10 липня. На 21 липня в парламенті заплановане голосування щодо вотуму довіри уряду.

Найбільшу критику викликало призначення економіста Хрістоса Стайкураса новим міністром фінансів. Він займав посаду заступника міністра фінансів у 2012-13 роках, коли уряд здійснював вдавався до жорстких заходів економії для виходу країни з кризи.

Нагадаємо, на дострокових виборах до парламенту "Нова демократія" Кіріакоса Міцотакіса отримала майже 40 відсотків голосів виборців та 158 місць в 300-мандатному парламенті Греції (50 додаткових мандатів, згідно з грецьким виборчим правом, отримав переможець виборів. - Ред.). Тим часом ліву партію СИРІЗА на чолі з Алексісом Ципрасом підтримали лише 32 відсотки, вона отримує 86 крісел.

Прихід до влади 51-річного Міцотакіса знаменував також повернення до керівництва державою однієї з впливових грецьких родин. Міцотакіс належить до однієї з трьох найвпливовіших родин у грецькій політиці, багато членів якої посідали різноманітні владні пости. Приміром, на початку 1990-х років прем'єр-міністром Греції був Константінос Міцотакіс, батько Кіріакоса Міцотакіса.