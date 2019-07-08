 У Греції склав присягу новий уряд консерваторів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2019

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Новини

У Греції склав присягу новий уряд консерваторів

До складу нового кабінету міністрів Греції увійшли 18 міністрів та один віцепрем'єр. Перше засідання уряду відбудеться 10 липня.

Нові члени грецького уряду в президентському палаці в Афінах

Нові члени грецького уряду в президентському палаці в Афінах

Через два дні після перемоги на дострокових виборах у Греції консервативної партії "Нова демократія" у вівторок, 9 липня, новий уряд країни склав присягу. До складу кабінету міністрів прем'єра Кіріакоса Міцотакіса увійшли 18 міністрів та один заступник голови уряду, передає агенція dpa.

Раніше Кіріакос Міцотакіс, який склав присягу напередодні, 8 липня, повідомляв, що перше засідання нового кабінету відбудеться 10 липня. На 21 липня в парламенті заплановане голосування щодо вотуму довіри уряду.

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Прем'єр Греції Алексіс Ципрас вже привітав лідера "Нової демократії" Кіріакоса Міцотакіса з перемогою на виборах. Лідер консерваторів, який очолить уряд, пообіцяв громадянам зниження податків і пожвавлення економіки. (08.07.2019)

Новий прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс пообіцяв співвітчизникам зниження податкового тягаря, створення новин робочих місць та підвищення пенсій. (08.07.2019)

Найбільшу критику викликало призначення економіста Хрістоса Стайкураса новим міністром фінансів. Він займав посаду заступника міністра фінансів у 2012-13 роках, коли уряд здійснював вдавався до жорстких заходів економії для виходу країни з кризи.

Нагадаємо, на дострокових виборах до парламенту "Нова демократія" Кіріакоса Міцотакіса отримала майже 40 відсотків голосів виборців та 158 місць в 300-мандатному парламенті Греції (50 додаткових мандатів, згідно з грецьким виборчим правом, отримав переможець виборів. - Ред.). Тим часом ліву партію СИРІЗА на чолі з Алексісом Ципрасом підтримали лише 32 відсотки, вона отримує 86 крісел.

Прихід до влади 51-річного Міцотакіса знаменував також повернення до керівництва державою однієї з впливових грецьких родин. Міцотакіс належить до однієї з трьох найвпливовіших родин у грецькій політиці, багато членів якої посідали різноманітні владні пости. Приміром, на початку 1990-х років прем'єр-міністром Греції був Константінос Міцотакіс, батько Кіріакоса Міцотакіса.

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