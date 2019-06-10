У Греції проходять дострокові парламентські вибори

Дострокові вибори в парламент Греції відбуваються в неділю, 7 липня. Парламент країни розпустили після того, як правлячий блок на чолі з партією СИРІЗА зазнав поразки на виборах до Європарламенту у травні. Тоді ж прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас оголосив про проведення дострокових виборів.

Як зазначають оглядачі, великі шанси на перемогу має консервативна партія "Нова демократія" Кіріакоса Міцотакіса, яка вже здобула перемогу на червневих виборах до регіональних та місцевих органів влади.

Значну підтримку "Нової демократії" засвідчують і результати опитування громадської думки в країні: партію готові підтримати близько 36 відсотків виборців, повідомляє "Інтерфакс". За цими даними, за правлячу партію СИРІЗА можуть проголосувати близько 28 відсотків греків.

Сім відсотків опитаних заявили про підтримку лівоцентристського "Руху за зміни", створеного в березні 2018 року.