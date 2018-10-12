 У Греції в автомобільній аварії загинули 11 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2018

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Новини

У Греції в автомобільній аварії загинули 11 людей

В автомобільній аварії на півночі Греції загинули 11 людей. Поліція вважає, що вони були мігрантами, які прибули з Туреччини.

В автомобільній аварії у Греції загинули 11 людей

В автомобільній аварії у Греції загинули 11 людей

На півночі Греції в автомобільній аварії в суботу, 13 жовтня, загинули 11 людей, повідомила місцева поліція. Правоохоронці вважають, що загиблі були мігрантами, які прибули з Туреччини.

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Лише за вересень з Греції до країн походження відправили майже тисячу мігрантів. Перед поверненням додому їм надають фінансову допомогу. (05.10.2018)

Задля розвантаження переповнених таборів для біженців на грецьких островах в Егейському морі, уряд Греції оголосив намір переправити на материк близько 6000 мігрантів. (30.09.2018)

Аварія сталася вранці біля міста Кавала. Автомобіль, який прямував у місто Салоніки, зіткнувся із вантажівкою та загорівся. Усі пасажири та водій автомобіля загинули. Водій вантажівки отримав травми, йому надають медичну допомогу, передає агентство AP.

Грецька влада повідомляє про збільшення за останні місяці кількості нелегальних мігрантів, які перетинають турецько-грецький кордон. Багатьох з них перевізники доправляють до Салонік, де вони подають заяви на отримання притулку.

У 2015-16 роках через Грецію пролягав так званий "балканський маршрут", яким тоді більшість мігрантів потрапляла з Близького Сходу в Європу. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), у першому півріччі цього року Греція прийняла 14 678 мігрантів, що на 50 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас цього року з Греції до своїх країн походження добровільно повернулись близько 10 тисяч мігрантів.

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