У Греції в автомобільній аварії загинули 11 людей

На півночі Греції в автомобільній аварії в суботу, 13 жовтня, загинули 11 людей, повідомила місцева поліція. Правоохоронці вважають, що загиблі були мігрантами, які прибули з Туреччини.

Аварія сталася вранці біля міста Кавала. Автомобіль, який прямував у місто Салоніки, зіткнувся із вантажівкою та загорівся. Усі пасажири та водій автомобіля загинули. Водій вантажівки отримав травми, йому надають медичну допомогу, передає агентство AP.

Грецька влада повідомляє про збільшення за останні місяці кількості нелегальних мігрантів, які перетинають турецько-грецький кордон. Багатьох з них перевізники доправляють до Салонік, де вони подають заяви на отримання притулку.

У 2015-16 роках через Грецію пролягав так званий "балканський маршрут", яким тоді більшість мігрантів потрапляла з Близького Сходу в Європу. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), у першому півріччі цього року Греція прийняла 14 678 мігрантів, що на 50 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас цього року з Греції до своїх країн походження добровільно повернулись близько 10 тисяч мігрантів.