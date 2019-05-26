 У Греції вперше обрали жінку на президентську посаду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Греції вперше обрали жінку на президентську посаду

Грецький парламент переважною більшістю голосів підтримав кандидатуру юристки Екатеріні Сакелларопулу. Вона почне виконувати президентські обов'язки 13 березня.

Екатеріні Сакелларопулу

Екатеріні Сакелларопулу

Парламент Греції у середу, 22 січня, обрав 63-річну юристку Екатеріні Сакелларопулу новою президенткою країни на п'ятирічний термін. Таким чином вперше у Греції на цій посаді працюватиме жінка. Її кандидатуру підтримав під час голосування 261 депутат, 33 - утрималися, повідомляє агентство dpa. Для обрання було необхідно здобути 200 голосів депутатів парламенту, до якого входять загалом 300 народних обранців. Інших кандидатів у президенти не висували.  

Раніше кандидатуру Сакелларопулу узгодили правлячі консерватори з "Нової демократії" на чолі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом та найсильніша опозиційна сила, ліва партія СИРІЗА під керівництвом колишнього очільника уряду Алексіса Ципраса, а також соціал-демократи. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував її кандидатуру у січні. "Настав час уперше обрати жінку на найвищу державну посаду", - сказав він, обґрунтовуючи висування Сакелларопулу.

До цього юристка працювала суддею та головою вищого грецького адміністративного суду. Новообрана президентка почне виконувати обов'язки глави держави 13 березня, змінивши на цій посаді Прокопіса Павлопулуса. Президент у Греції виконує лише репрезентативну функцію.

Дивитись відео 03:21

(Не)жіноча справа: як жінки досягають успіху в "чоловічих" професіях (25.07.2019)

Дивитись відео 05:00

Як жінки у Верховній Раді боротимуться із сексизмом (21.08.2019)

Аудіо й відео до теми

(Не)жіноча справа: як жінки досягають успіху в "чоловічих" професіях (25.07.2019)  

Як жінки у Верховній Раді боротимуться із сексизмом (21.08.2019)  

Також за темою

Griechenland Alexis Tsipras in Athen

Алексіс Ципрас оголосив позачергові парламентські вибори в Греції 26.05.2019

На тлі невисокої підтримки партії СИРІЗА на виборах до Європарламенту прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив проведення позачергових парламентських виборів.

Griechenland Kyriakos Mitsotakis in Athen

Вибори в Греції: нові виклики для нового прем'єра 08.07.2019

Після чотирирічної перерви консерватори повертаються до влади в Греції. Кіріакос Міцотакіс пообіцяв країні зниження податків, нові робочі місця та інвестиції.

Griechenland Parlamentswahlen 2019 Kyriakos Mitsotakis

Вибори в Греції: консерватори перемагають партію Ципраса 07.07.2019

За даними екзит-полів, на дострокових парламентських виборах у Греції опозиційні консерватори перемагають правлячу партію СИРІЗА. "Нова демократія" може здобути абсолютну більшість в законодавчому органі.

Реклама

Докладно

Коронавірус у Китаї

Що відомо про новий коронавірус у Китаї

DW пропонує розглянути факти щодо нового захворювання.  

Потяг Укрзалізниці (DW/V.Prykhid)

Трудовий кодекс: обурені робітники і загроза страйку (відео)

Оновлення Трудового кодексу, ініційоване "Слугою народу", викликає спротив профспілок і працівників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  