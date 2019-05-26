У Греції вперше обрали жінку на президентську посаду

Парламент Греції у середу, 22 січня, обрав 63-річну юристку Екатеріні Сакелларопулу новою президенткою країни на п'ятирічний термін. Таким чином вперше у Греції на цій посаді працюватиме жінка. Її кандидатуру підтримав під час голосування 261 депутат, 33 - утрималися, повідомляє агентство dpa. Для обрання було необхідно здобути 200 голосів депутатів парламенту, до якого входять загалом 300 народних обранців. Інших кандидатів у президенти не висували.

Раніше кандидатуру Сакелларопулу узгодили правлячі консерватори з "Нової демократії" на чолі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом та найсильніша опозиційна сила, ліва партія СИРІЗА під керівництвом колишнього очільника уряду Алексіса Ципраса, а також соціал-демократи. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував її кандидатуру у січні. "Настав час уперше обрати жінку на найвищу державну посаду", - сказав він, обґрунтовуючи висування Сакелларопулу.

До цього юристка працювала суддею та головою вищого грецького адміністративного суду. Новообрана президентка почне виконувати обов'язки глави держави 13 березня, змінивши на цій посаді Прокопіса Павлопулуса. Президент у Греції виконує лише репрезентативну функцію.

Дивитись відео 03:21 Поділитись (Не)жіноча справа: як жінки досягають успіху в "чоловічих" професіях (25.07.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3MiOn (Не)жіноча справа: як жінки досягають успіху в "чоловічих" професіях (25.07.2019)