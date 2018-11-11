 У ГПУ підтвердили арешт снайпера, підозрюваного у розстрілах на Майдані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2018

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Новини

У ГПУ підтвердили арешт снайпера, підозрюваного у розстрілах на Майдані

За словами начальника слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка, суд ухвалив рішення про арешт підозрюваного у вбивстві, скоєному 20 лютого 2014 року.

Майдан Незалежності в Києві, 20 лютого 2014 року

Майдан Незалежності в Києві, 20 лютого 2014 року

У рамках розслідування кримінальної справи про розстріли учасників акцій протесту в центрі Києва взимку 2014 року затримано та заарештовано снайпера, який служив тоді у внутрішніх військах, але був звільнений із правоохоронних органів у 2016 році. Цю інформацію у четвер, 15 листопада, підтвердив начальник слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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В ефірі телеканалу "112.Україна" Горбатюк розповів, що затриманого підозрюють у вчиненні вбивства 20 лютого 2014 року спільно з тодішніми "беркутівцями". За словами Горбатюка, із 2016 року цей чоловік не працював у правоохоронних органах. Нині він перебуває в СІЗО, суд ухвалив рішення про його арешт.

Горбатюк також додав, що в розшуку на сьогодні перебуває 21 людина, підозрювана у вчиненні вбивств 20 лютого 2014 року. Також розшукують шістьох організаторів.

За даними джерела інформагенції "Інтерфакс-Україна", затриманий підозрюваний був снайпером спецпідрозділу "Омега".

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