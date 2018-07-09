У ГПУ ліквідували департамент спецрозслідувань

Генеральний прокурор Юрій Луценко у середу, 11 липня, підписав наказ про організаційні зміни в структурі та штатному розписі Генеральної прокуратури України (ГПУ). Наказом ліквідовано чотири самостійні структурні підрозділи відомства, серед яких і департамент спеціальних розслідувань. Зазначається, що натомість у структурі ГПУ "утворено управління спеціальних розслідувань як самостійний структурний підрозділ з тією ж штатною чисельністю, що і однойменне управління у складі колишнього департаменту спеціальних розслідувань".

Раніше в інтерв'ю DW керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк наголошував, що ліквідацією департаменту спеціальних розслідувань "керівництво ГПУ хоче отримати вплив на розслідування справ Майдану". За його словами, формально зміна структури пояснювалася створенням у вересні Державного бюро розслідувань (ДБР). Однак законодавчо визначено, що старі справи слідчі прокуратури розслідують ще до 20 листопада 2019 року, тобто ще більше року жодні справи не переходять в ДБР.

Горбатюк також пояснював, що під час реорганізації усі працівники виводяться за штат, а потім набираються знову на роботу в нові підрозділи. Під час цього процесу керівництво ГПУ зможе "відсіяти" нелояльних до себе працівників, зазначав Горбатюк, який останнім часом публічно конфліктував з керівництвом.

11 липня Горбатюк підтвердив "Українським новинам": "Я поза штатом. Тобто я в ГПУ, але посади "начальник департаменту спецрозслідування" більше немає".

Департамент спеціальних розслідувань був створений у ГПУ наприкінці 2014 року для вивчення обставин узурпації влади та всього комплексу злочинних дій, скоєних у час правління екс-президента Віктора Януковича, а також розслідування масових вбивств учасників мирних акцій протесту 18-20 лютого 2014 року. У жовтні 2016 року Луценко реструктуризував департамент і позбавив його розслідування справ про економічні злочини попередньої влади.