 У ГПУ ліквідували департамент спецрозслідувань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2018

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Новини

У ГПУ ліквідували департамент спецрозслідувань

Відповідний наказ підписав генеральний прокурор Юрій Луценко. Екс-керівник департаменту, що розслідував злочини на Майдані, виведений поза штат ГПУ.

Ukraine Generalstaatsanwaltschaft übergibt Janukovich-Anklage an Gericht (DW/A. Savitzkу)

Генеральний прокурор Юрій Луценко у середу, 11 липня, підписав наказ про організаційні зміни в структурі та штатному розписі Генеральної прокуратури України (ГПУ). Наказом ліквідовано чотири самостійні структурні підрозділи відомства, серед яких і департамент спеціальних розслідувань. Зазначається, що натомість у структурі ГПУ "утворено управління спеціальних розслідувань як самостійний структурний підрозділ з тією ж штатною чисельністю, що і однойменне управління у складі колишнього департаменту спеціальних розслідувань".

DW.COM

У ГПУ ліквідують департамент спецрозслідувань, створений у 2014-му для розслідування злочинів, пов'язаних з протестами на Майдані. Які мотиви цього рішення - у розмові DW з керівником департаменту Сергієм Горбатюком. (25.06.2018)

Державне бюро розслідувань України має почати розслідування перших справ уже у вересні, заявив у Брюсселі його директор Роман Труба. У якому форматі почне роботу бюро, залежить від Верховної Ради. (20.06.2018)

Раніше в інтерв'ю DW керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк наголошував, що ліквідацією департаменту спеціальних розслідувань "керівництво ГПУ хоче отримати вплив на розслідування справ Майдану". За його словами, формально зміна структури пояснювалася створенням у вересні Державного бюро розслідувань (ДБР). Однак законодавчо визначено, що старі справи слідчі прокуратури розслідують ще до 20 листопада 2019 року, тобто ще більше року жодні справи не переходять в ДБР.

Горбатюк також пояснював, що під час реорганізації усі працівники виводяться за штат, а потім  набираються знову на роботу в нові підрозділи. Під час цього процесу керівництво ГПУ зможе "відсіяти" нелояльних до себе працівників, зазначав Горбатюк, який останнім часом публічно конфліктував з керівництвом. 

11 липня Горбатюк підтвердив "Українським новинам": "Я поза штатом. Тобто я в ГПУ, але посади "начальник департаменту спецрозслідування" більше немає".

Департамент спеціальних розслідувань був створений у ГПУ наприкінці 2014 року для вивчення обставин узурпації влади та всього комплексу злочинних дій, скоєних у час правління екс-президента Віктора Януковича, а також розслідування масових вбивств учасників мирних акцій протесту 18-20 лютого 2014 року. У жовтні 2016 року Луценко реструктуризував департамент і позбавив його розслідування справ про економічні злочини попередньої влади.

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