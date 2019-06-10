 У Гонконзі поліція застосувала силу проти демонстрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2019

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Новини

У Гонконзі поліція застосувала силу проти демонстрантів

Мітингарі в Гонконзі вимагають скасування законопроекту про видачу правопорушників за запитом влади КНР. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ, кийки і гумові кулі.

Мітингарі у Гонконзі спробували прорватися до Законодавчих зборів

Мітингарі у Гонконзі спробували прорватися до Законодавчих зборів

У Гонконзі в середу, 12 червня, відбулися зіткнення між поліцією і демонстрантами, які протестують проти ухвалення законопроекту, що уможливить екстрадицію на материк за запитом влади Китаю осіб, підозрюваних у порушеннях законів КНР.

Десятки тисяч людей перед початком парламентського засідання заблокували дороги перед урядовим кварталом у Гонконзі і, надягнувши для захисту будівельні каски, спробували прорватися до будівлі Законодавчих зборів. При цьому повідомляється, що вони кидали у поліцейських камінням, пляшками та іншими предметами. Правоохоронці застосували проти демонстрантів силу. Аби не допустити мітингарів до будівлі Законодавчих зборів Гонконгу, поліцейські використали водомети, сльозогінний газ, перцеві спреї і гумові кулі, інформує агенція dpa.

Правоохоронці у Гонконзі застосували проти мітингарів сльозогінний газ

Правоохоронці у Гонконзі застосували проти мітингарів сльозогінний газ

Зіткнення почалися незабаром після 15-ї години за місцевим часом, коли сплив термін ультиматуму, висунутого демонстрантами депутатам для відмови від розгляду законопроекту. Незважаючи на масові протести, глава уряду Гонконгу Керрі Лам оголосила, що не відмовиться від суперечливого законопроекту. Влада Гонконгу закликала мітингарів припинити вуличні блокади, проявити максимальну стриманість і мирно розійтися.

Нагадаємо, що на найбільшу акцію протесту проти нового законопроекту 10 червня зібралися понад мільйон мешканців Гонконгу. Представники бізнесу і юристи в Гонконзі побоюються, що в результаті ухвалення законопроекту про екстрадицію місто може втратити позиції міжнародного фінансового центру.

Протестувальники на вулицях Гонконгу

Протестувальники на вулицях Гонконгу

Гонконг, що до 1997 року був британською колонією, належить до Китаю, але наділений високим ступенем автономії за принципом "одна країна - дві системи". У Гонконзі й досі громадянам забезпечеі такі фундаментальні права та свободи людини, яких немає у китайців, як свобода слова та ЗМІ.  Раніше Гонконг відмовлявся здійснювати екстрадицію підозрюваних за запитом органів юстиції з материкового Китаю через розбіжності в законодавстві та недостатню прозорість китайської системи правосуддя. Однак на початку 2019 року стало відомо про наміри адміністрації Гонконгу налагодити співпрацю в цій сфері з материковим Китаєм, Макао та Тайванем.

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У Гонконзі протестувальники заблокували парламент та перекрили дороги

У Гонконзі тисячі активістів зібралися в урядовому кварталі, щоб висловити протест проти нового закону про екстрадицію за запитом із материкового Китаю. Голосування зрештою перенесли. (12.06.2019)  

У Гонконзі тривають протести проти законопроекту про екстрадицію

До пів мільйона осіб очікують організатори на протестах у Гонконзі проти закону, що спрощує екстрадицію до Китаю. (09.06.2019)  

Масові протести в Гонконзі призвели до сутичок з поліцією

Поліцейські застосували кийки та сльозогінний газ проти незгодних з планами уряду екстрадувати ймовірних правопорушників за запитом влади Китаю. (10.06.2019)  

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Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China

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У Гонконзі тисячі активістів зібралися в урядовому кварталі, щоб висловити протест проти нового закону про екстрадицію за запитом із материкового Китаю. Голосування зрештою перенесли.

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