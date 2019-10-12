У Гонконзі знову сутички між поліцією та демонстрантами

Антиурядові виступи в Гонконзі знову переросли в сутички між демонстрантами та поліцією. У неділю, 27 жовтня, правоохоронці застосували для розгону натовпу демонстрантів, що зібралися поблизу порту, сльозогінний газ, перцевий спрей, водомети та гумові кулі, передає агенція новин dpa.

Повідомляється про затримання кількох учасників масової антиурядової акції, котрі прагнули продемонструвати свою солідарність з мусульманами та журналістами.

Минулого тижня поліція "випадково" застосувала водомет проти однієї з мечетей у Гонконзі, повідомляють місцеві ЗМІ, на яких посилається dpa.

Як сама акція протесту, так і місце її проведення не були санкціоновані місцевою владою, передає AFP. Повідомляється, що учасники акції стали споруджувати барикаду, а також жбурляти в правоохоронців "тяжкі предмети та парасольки", після чого поліція застосувала водомет.

Попри заборону носити маски та якимось іншим чином затуляти обличчя, багато учасників акції протесту були в протигазах, масках, чорних балаклавах. Нинішній тиждень став 21-м тижнем масових протестів у Гонконзі, пише Reuters.

Нагадаємо, протести у Гонконзі тривають з червня. Жителі міста почали виступати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей. На початку жовтня демонстранти почали вдягати маски, що пізніше було заборонено судом. Це, в свою чергу, викликало нову потужну хвилю протестів.

Як повідомлялося, 23 жовтня в місцевому парламенті Гонконгу офіційно відкликали законопроєкт, який би дозволив екстрадицію правопорушників на територію Китаю.

Таким чином влада колишньої британської колонії, що нині є спеціальним адміністративним районом КНР, виконала одну з п'яти вимог учасників акцій протесту. Однак протести це не спинило.