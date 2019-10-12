 У Гонконзі знову сутички між поліцією та демонстрантами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2019

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Новини

У Гонконзі знову сутички між поліцією та демонстрантами

Під час антиурядових виступів у Гонконзі знову сталися сутички між учасниками демонстрацій та правоохоронцями. Поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ, водомети та гумові кулі. Кількох мітингарів затримали.

Сутички в Гонконзі

Сутички між мітингарями та поліцією в Гонконзі

Антиурядові виступи в Гонконзі знову переросли в сутички між демонстрантами та поліцією. У неділю, 27 жовтня, правоохоронці застосували для розгону натовпу демонстрантів, що зібралися поблизу порту, сльозогінний газ, перцевий спрей, водомети та гумові кулі, передає агенція новин dpa.

Повідомляється про затримання кількох учасників масової антиурядової акції, котрі прагнули продемонструвати свою солідарність з мусульманами та журналістами.

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Влада Гонконгу виконала одну з вимог протестувальникі та остаточно відкликала законопроєкт, що став причиною заворушень. (23.10.2019)

Поліція Гонконгу застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ і водомети. Учасники несанкціонованої акції протесту жбурляли в поліцію пляшки із запалювальною сумішшю та трощили вітрини магазинів. (20.10.2019)

Замість проведення великих маршів, як раніше, демонстранти збираються невеликими групами, щоб їх було важче спіймати. Поліція застосовує проти мітингарів сльозогінний газ. (13.10.2019)

Під час антиурядових акцій учасники протестів у Гонконзі кинули пляшки з запальною сумішшю в одну зі станцій метро. Крім того, протестувальники перекрили одну з вулиць. (12.10.2019)

Минулого тижня поліція "випадково" застосувала водомет проти однієї з мечетей у Гонконзі, повідомляють місцеві ЗМІ, на яких посилається dpa.

Як сама акція протесту, так і місце її проведення не були санкціоновані місцевою владою, передає AFP. Повідомляється, що учасники акції стали споруджувати барикаду, а також жбурляти в правоохоронців "тяжкі предмети та парасольки", після чого поліція застосувала водомет.

Попри заборону носити маски та якимось іншим чином затуляти обличчя, багато учасників акції протесту були в протигазах, масках, чорних балаклавах. Нинішній тиждень став 21-м тижнем масових протестів у Гонконзі, пише Reuters.

Нагадаємо, протести у Гонконзі тривають з червня. Жителі міста почали виступати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей. На початку жовтня демонстранти почали вдягати маски, що пізніше було заборонено судом. Це, в свою чергу, викликало нову потужну хвилю протестів.

Як повідомлялося, 23 жовтня в місцевому парламенті Гонконгу офіційно відкликали законопроєкт, який би дозволив екстрадицію правопорушників на територію Китаю.

Таким чином влада колишньої британської колонії, що нині є спеціальним адміністративним районом КНР, виконала одну з п'яти вимог учасників акцій протесту. Однак протести це не спинило.

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