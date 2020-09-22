У Гонконзі затримали відомого активіста Джошуа Вонга

Поліція Гонконгу затримала відомого активіста Джошуа Вонга. Про затримання Вонга у четвер, 24 вересня, повідомив його адвокат, передає інформагенція AFP. За даними правника, його підзахисному інкримінують участь у "незаконному" мітингу під час протестів проти торішньої заборони на носіння масок, протигазів і балаклав під час акцій протесту в Гонконзі.
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Сам 23-річний активіст повідомив у соцмережі Twitter, що він також обвинувачується в порушенні заборони, котру вже визнали неконституційною.
Ще з серпня місяця Вонг застерігав, що він чекає на свій арешт після набуття чинності суперечливого закону про національну безпеку Гонконгу. Крім того, він повідомляв про постійні переслідування, приміром, про те, що його постійно підрізають автомобілі з китайськими номерами, а також те, що його фотографували "пекінські банди".
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Минулого тижня Вонг разом з 25 іншими обвинуваченими активістами мав відповідати за участь у несанкціонованому заході до річниці протестів на площі Тяньаньмень в Пекіні. Вперше за останні 30 років гонконзька поліція заборонила згадувати про цю подію масовими заходами. Обвинуваченим загрожує тюремне ув'язнення терміном до п'яти років.
Впродовж останніх тижнів гонконзькі органи безпеки різко активізували боротьбу з демократичним рухом в цьому спеціальному адміністративному районі Китаю. Ухвалений у травні цього року владою КНР закон про національну безпеку Гонконгу наділяє органи влади повноваженнями перешкоджати всім видам діяльності, що, на їхню думку, загрожують національній безпеці Китаю. Порушення можуть каратися довічним ув'язненням. Цей закон вважається найсерйознішим втручанням у автономний статус Гонконгу.
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Правозахисники побоюються, що влада КНР використає новий закон про нацбезпеку для придушення демократичного руху в Гонконзі, що ознаменує кінець чинності принципу "одна країна - дві системи", якому в Китаї слідували з часу набуття суверенітету над автономією в 1997 році.
Ухвалення цього закону викликало критику з боку США, Великобританії та низки країн Заходу. Сполучені Штати у відповідь на такий крок Пекіна запровадили санкції проти 11 високопосадовців регіону.
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Євросоюз назвав цей крок "великою ерозією прав та свобод" у Гонконгу.
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Нагадаємо, масові протести в Гонконгу тривають з 2019 року. Мітингарі виступають проти посилення впливу Пекіна в автономному окрузі та рішень, що обмежують громадянські свободи його жителів.
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Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
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Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
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Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
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Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
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Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
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Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
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Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
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Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков