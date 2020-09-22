У Гонконзі затримали відомого активіста Джошуа Вонга

Поліція Гонконгу затримала відомого активіста Джошуа Вонга. Про затримання Вонга у четвер, 24 вересня, повідомив його адвокат, передає інформагенція AFP. За даними правника, його підзахисному інкримінують участь у "незаконному" мітингу під час протестів проти торішньої заборони на носіння масок, протигазів і балаклав під час акцій протесту в Гонконзі.

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Сам 23-річний активіст повідомив у соцмережі Twitter, що він також обвинувачується в порушенні заборони, котру вже визнали неконституційною.

Ще з серпня місяця Вонг застерігав, що він чекає на свій арешт після набуття чинності суперечливого закону про національну безпеку Гонконгу. Крім того, він повідомляв про постійні переслідування, приміром, про те, що його постійно підрізають автомобілі з китайськими номерами, а також те, що його фотографували "пекінські банди".

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Минулого тижня Вонг разом з 25 іншими обвинуваченими активістами мав відповідати за участь у несанкціонованому заході до річниці протестів на площі Тяньаньмень в Пекіні. Вперше за останні 30 років гонконзька поліція заборонила згадувати про цю подію масовими заходами. Обвинуваченим загрожує тюремне ув'язнення терміном до п'яти років.

Впродовж останніх тижнів гонконзькі органи безпеки різко активізували боротьбу з демократичним рухом в цьому спеціальному адміністративному районі Китаю. Ухвалений у травні цього року владою КНР закон про національну безпеку Гонконгу наділяє органи влади повноваженнями перешкоджати всім видам діяльності, що, на їхню думку, загрожують національній безпеці Китаю. Порушення можуть каратися довічним ув'язненням. Цей закон вважається найсерйознішим втручанням у автономний статус Гонконгу.

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Правозахисники побоюються, що влада КНР використає новий закон про нацбезпеку для придушення демократичного руху в Гонконзі, що ознаменує кінець чинності принципу "одна країна - дві системи", якому в Китаї слідували з часу набуття суверенітету над автономією в 1997 році.

Ухвалення цього закону викликало критику з боку США, Великобританії та низки країн Заходу. Сполучені Штати у відповідь на такий крок Пекіна запровадили санкції проти 11 високопосадовців регіону.

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Євросоюз назвав цей крок "великою ерозією прав та свобод" у Гонконгу.

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Нагадаємо, масові протести в Гонконгу тривають з 2019 року. Мітингарі виступають проти посилення впливу Пекіна в автономному окрузі та рішень, що обмежують громадянські свободи його жителів.