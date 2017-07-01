 У Гонконзі десятки тисяч протестували проти законопроекту про екстрадицію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2019

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Новини

У Гонконзі десятки тисяч протестували проти законопроекту про екстрадицію

На вулиці Гонконгу вийшли десятки тисяч людей, щоб висловити протест проти спрощення екстрадиції до Китаю. На думку учасників акції, він суттєво підриває незалежність місцевих органів юстиції від КНР.

Під час протесту в Гонконзі проти законопроекту про екстрадиціюЮ 28 квітня 2019 року

Під час протесту в Гонконзі проти законопроекту про екстрадиціюЮ 28 квітня 2019 року

Десятки тисяч жителів Гонконгу взяли участь у акції протесту проти змін до закону про екстрадицію. За даними поліції, у проведеній в неділю, 28 квітня, демонстрації взяли участь близько 22,8 тисячі людей. Це - найвище число мітингувальників у цьому спеціальному адміністративному районі Китаю з 2014 року. Натомість організатори запевняють, що демонстрація зібрала не менше 130 тисяч учасників, передає агенція новин AFP.

Чимало мітингарів несли жовті парасольки, нагадуючи про масові антиурядові акції у Гонконзі 2014 року. Дехто з учасників акції вийшов на вулиці в одностроях китайської поліції.

Акція протесту в Гонконзі

Дехто з учасників вирішив нагадати про "революцію парасольок"

Головним пунктом у запланованих адміністрацією нововведеннях, котрий обурив протестувальників, стала можливість видавати за запитом китайських слідчих на материкову частину Китаю осіб, підозрюваних у порушеннях законів КНР.

DW.COM

Влада Гонконгу заборонила діяльність партії, яка агітує за незалежність міста від Китаю. (24.09.2018)

За даними поліції, на вулиці вийшли 22 тисячі людей. Обурення в Гонконгу викликало рішення суду про ув'язнення трьох активістів "революції парасольок" 2014 року. (20.08.2017)

Пекін планує посилити інтеграцію капіталістичного Гонконгу до соціалістичного континентального Китаю. Цьому має сприяти один з масштабних інфраструктурних проектів. (23.10.2018)

Ще одним фактором, що вивів розлючених людей на вулиці, стало оголошення цього тижня вироку чотирьом лідерам масових виступів 2014 року. Їм присудили до півтора року ув'язнення, повідомляє агентство AP.

Протестувальники викрикували також гасла з вимогою відставки керівниці адміністрації Гонконгу Керрі Лам, котра проводить дружній до Пекіна курс.

Досі Гонконг відмовлявся здійснювати екстрадицію підозрюваних за запитом органів юстиції з материкового Китаю через розбіжності в законодавстві та недостатню прозорість китайської системи правосуддя. Ще одним чинником, що стримував від екстрадиції, було застосування смертної кари в Китаї. Однак на початку 2019 року стало відомо про наміри адміністрації Гонконгу налагодити співпрацю в цій сфері з материковим Китаєм, Макао та Тайванем.

Гонконг, що до 1997 року був британською колонією, наділений на даний момент високим ступенем автономії за принципом "одна країна - дві системи". Тож у Гонконзі й досі громадянам забезпечені такі фундаментальні права та свободи людини, яких немає у китайців, як свобода слова та ЗМІ. Опозиція в Гонконзі звинувачує Китай у тому, що він дедалі сильніше втручається у внутрішні справи Гонконгу.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


  • Париж став найдорожчим містом світу

    Найдорожчі міста світу-2019

    1 місце: Париж

    Місто кохання, місто вогнів - а тепер, разом із Гонконгом і Сінгапуром, ще й найдорожче місто світу. Такими є результати рейтингу, складеного Economist Intelligence Unit, аналітичним центром концерну Economist, до якого належить і однойменний британський економічний тижневик. Те, що перше місце розділили між собою три міста, трапилося уперше за 30 років.

  • Хмарочоси Гонконга

    Найдорожчі міста світу-2019

    1 місце: Гонконг

    Складаючи рейтинг, його автори проаналізували більше 150 пунктів стосовно 133 міст. Скільки коштує їжа, оренда житла, громадський транспорт або одяг? Як змінювалися ціни за кожним із цих пунктів? У Гонгконзі ціни упродовж минулого року зростали настільки стрімко, що місто опинилося на першій сходинці рейтингу.

  • Infinity Pool готелю Marina Bay Sands - басейн у Сінгапурі

    Найдорожчі міста світу-2019

    1 місце: Сінгапур

    Багато туристів полюбляють робити зупинку в цьому місті, перш ніж вирушити далі у мандрівку Азією. Сінгапур очолює рейтинг найдорожчих міст планети вже багато років. Місто є найважливішим фінансовим центром Азії, а також магнітом світового шопінгу. У настільки привабливому місті, у першу чергу, зростає потреба у квадратних метрах. А попит на житло спричиняє зростання цін.

  • Ресторани в Цюриху

    Найдорожчі міста світу-2019

    4 місце: Цюрих

    Ще рік тому це швейцарське місто посідало друге місце рейтингу. У 2019-му ж воно опинилося "лише" на четвертому місці. За даними аналітиків, Цюрих уже багато років є одним із найдорожчих міст планети. Дорожнеча стосується, у першу чергу, дозвілля. Маленька пляшка пива тут коштує в середньому 3,25 долара. Для порівняння, десять років тому вона коштувала 1,68 долара США.

  • Район Осаки

    Найдорожчі міста світу-2019

    5 місце: Осака і Женева

    Японське місто Осака (на фото) ділить зі швейцарською Женевою п'яте місце рейтингу. У порівнянні до рейтингу минулого року Осака надолужила одразу шість пунктів. Вартість життя тут нині дуже висока. Натомість місто ООН Женева знову і знову потрапляє у топ-десять даного рейтингу. Кілограмова буханка хліба коштує тут у середньому 6,06 долара, а 2018 року - навіть 6,45 долара США.

  • Розпродаж під час чорної п'ятниці у Нью-Йорку

    Найдорожчі міста світу-2019

    7 місце: Нью-Йорк, Копенгаген, Сеул

    Нью-Йорк (на фото), Копенгаген та Сеул цьогоріч розділили сьому сходинку в рейтингу найдорожчих міст світу. Усі вони регулярно потрапляють до першої десятки рейтингу. У Копенгагені, наприклад, висока вартість життя пов'язана з дорожнечею дозвілля і транспорту. Нью-Йорк піднявся у рейтингу на шість сходинок. Це пояснюється, серед іншого, зміцненням курсу долара США, який спричинив зростання цін.

  • Трафік у Тель-Авіві

    Найдорожчі міста світу-2019

    10 місце: Тель-Авів

    Тель-Авів - це єдине місто Близького Сходу, яке потрапило до топ-десять цьогорічного рейтингу найдорожчих міст світу. Однією з найвагоміших статей витрат у цьому ізраїльському місті є автомобілі: купівля, страхування і технічне обслуговування коштують неабияких грошей.

  • Хмарочоси Лос-Анджелеса

    Найдорожчі міста світу-2019

    10 місце: Лос-Анджелес

    Лос-Анджелес разом із Тель-Авівом замикає першу десятку цьогорічного рейтингу. Минулого року місто ще займало 14 сходинку. Однак вартість життя у Лос-Анджелесі зросла настільки, що місто, в якому живе багато акторів та митців, опинилося серед найдорожчих у світі.

  • Венесуела

    Найдорожчі міста світу-2019

    133 місце: Каракас

    Це місто у Венесуелі посідає останню сходинку рейтингу через те, що у Каракасі, як і у Венесуелі загалом, економічна ситуація за останній рік дуже сильно погіршилася. Гіперінфляція і крах громадської інфраструктури - це лише два чинники, які хоч і роблять життя в місті дешевим, однак ситуацію місцевих мешканців вони дуже ускладнюють.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

Найдорожчі міста світу-2019

Париж, Гонконг, Сінгапур, згідно з останнім рейтингом, є найдорожчими містами планети. До першої десятки увійшли і кілька американських міст. Детальніше - у фотогалереї DW. (19.03.2019)  

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