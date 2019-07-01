 У Гонконзі демонстранти захопили будівлю парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2019

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Новини

У Гонконзі демонстранти захопили будівлю парламенту

Після застосування поліцією сили проти протестувальників у Гонконгу вони захопили штурмом будівлю місцевого парламенту.

Штурм будівлі парламенту в Гонконзі

Під час штурму протестувальники розбили скляні двері та скляні панелі поблизу дверей

У Гонконзі протестувальники у понеділок, 1 липня, увірвалися до будівлі місцевого парламенту та взяли її під свій контроль. Захопленню будівлі законодавчої ради передувало кількагодинне блокування входу до неї, під час якого демонстранти за допомогою металевих труб та інших предметів розбивали укріплені скляні двері та скляні панелі поруч з дверима, передає агенція новин dpa.

DW.COM

Тисячі активістів зібралися в урядовому кварталі Гонконгу з вимогою скасування змін до законопроєкту про екстрадицію. Мітингарі також наполягають на відставці прем'єр-міністерки автономії Керрі Лам. (21.06.2019)

Демонстранти вимагають відставки керівниці адміністрації Гонконгу Керрі Лам. Вона вже вибачилась перед протестувальниками та пообіцяла "щиро і покірно" приймати критику з їхнього боку. (16.06.2019)

Демонстранти в Гонконзі виступають проти втручання з Пекіна. Однак влада міста не поспішає дослуховуватися до протестувальників. Принцип "одна країна - дві системи" опинився під загрозою, вважає Данг Юан. (17.06.2019)

Маніфестанти намагалися зірвати церемонію підняття прапорів, яка щорічно проводиться в річницю переходу Гонконгу під юрисдикцію Китаю. Поліція взялася за кийки. (01.07.2019)

Багато хто з протестувальників мали на собі захисні шоломи, маски на обличчях та тримали парасольки, щоб захиститися від перцевого газу, який проти них застосували зсередини будівлі спрецпризначенці поліції.

Після захоплення будівлі демонстранти позривали портрети посадовців парламенту Гонконгу та розтрощили камери відеоспостереження. Зовні стіни парламенту були розмальовані графіті, а на головній трибуні був встановлений прапор часів британської колоніальної ери, повідомляє інформагенція AFP.

Раніше у понеділок поліція застосувала силу до демонстрантів, які намагались зайняти вулиці в урядовому кварталі.

Останніми тижнями сотні тисяч жителів Гонконгу виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

На тлі масових протестів 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений строк, оскільки громадськість висловлює сумніви щодо цього документа, а в місті потрібно відновити спокій. Раніше Лам рішуче підтримувала законопроєкт про екстрадицію.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


  • Париж став найдорожчим містом світу

    Найдорожчі міста світу-2019

    1 місце: Париж

    Місто кохання, місто вогнів - а тепер, разом із Гонконгом і Сінгапуром, ще й найдорожче місто світу. Такими є результати рейтингу, складеного Economist Intelligence Unit, аналітичним центром концерну Economist, до якого належить і однойменний британський економічний тижневик. Те, що перше місце розділили між собою три міста, трапилося уперше за 30 років.

  • Хмарочоси Гонконга

    Найдорожчі міста світу-2019

    1 місце: Гонконг

    Складаючи рейтинг, його автори проаналізували більше 150 пунктів стосовно 133 міст. Скільки коштує їжа, оренда житла, громадський транспорт або одяг? Як змінювалися ціни за кожним із цих пунктів? У Гонгконзі ціни упродовж минулого року зростали настільки стрімко, що місто опинилося на першій сходинці рейтингу.

  • Infinity Pool готелю Marina Bay Sands - басейн у Сінгапурі

    Найдорожчі міста світу-2019

    1 місце: Сінгапур

    Багато туристів полюбляють робити зупинку в цьому місті, перш ніж вирушити далі у мандрівку Азією. Сінгапур очолює рейтинг найдорожчих міст планети вже багато років. Місто є найважливішим фінансовим центром Азії, а також магнітом світового шопінгу. У настільки привабливому місті, у першу чергу, зростає потреба у квадратних метрах. А попит на житло спричиняє зростання цін.

  • Ресторани в Цюриху

    Найдорожчі міста світу-2019

    4 місце: Цюрих

    Ще рік тому це швейцарське місто посідало друге місце рейтингу. У 2019-му ж воно опинилося "лише" на четвертому місці. За даними аналітиків, Цюрих уже багато років є одним із найдорожчих міст планети. Дорожнеча стосується, у першу чергу, дозвілля. Маленька пляшка пива тут коштує в середньому 3,25 долара. Для порівняння, десять років тому вона коштувала 1,68 долара США.

  • Район Осаки

    Найдорожчі міста світу-2019

    5 місце: Осака і Женева

    Японське місто Осака (на фото) ділить зі швейцарською Женевою п'яте місце рейтингу. У порівнянні до рейтингу минулого року Осака надолужила одразу шість пунктів. Вартість життя тут нині дуже висока. Натомість місто ООН Женева знову і знову потрапляє у топ-десять даного рейтингу. Кілограмова буханка хліба коштує тут у середньому 6,06 долара, а 2018 року - навіть 6,45 долара США.

  • Розпродаж під час чорної п'ятниці у Нью-Йорку

    Найдорожчі міста світу-2019

    7 місце: Нью-Йорк, Копенгаген, Сеул

    Нью-Йорк (на фото), Копенгаген та Сеул цьогоріч розділили сьому сходинку в рейтингу найдорожчих міст світу. Усі вони регулярно потрапляють до першої десятки рейтингу. У Копенгагені, наприклад, висока вартість життя пов'язана з дорожнечею дозвілля і транспорту. Нью-Йорк піднявся у рейтингу на шість сходинок. Це пояснюється, серед іншого, зміцненням курсу долара США, який спричинив зростання цін.

  • Трафік у Тель-Авіві

    Найдорожчі міста світу-2019

    10 місце: Тель-Авів

    Тель-Авів - це єдине місто Близького Сходу, яке потрапило до топ-десять цьогорічного рейтингу найдорожчих міст світу. Однією з найвагоміших статей витрат у цьому ізраїльському місті є автомобілі: купівля, страхування і технічне обслуговування коштують неабияких грошей.

  • Хмарочоси Лос-Анджелеса

    Найдорожчі міста світу-2019

    10 місце: Лос-Анджелес

    Лос-Анджелес разом із Тель-Авівом замикає першу десятку цьогорічного рейтингу. Минулого року місто ще займало 14 сходинку. Однак вартість життя у Лос-Анджелесі зросла настільки, що місто, в якому живе багато акторів та митців, опинилося серед найдорожчих у світі.

  • Венесуела

    Найдорожчі міста світу-2019

    133 місце: Каракас

    Це місто у Венесуелі посідає останню сходинку рейтингу через те, що у Каракасі, як і у Венесуелі загалом, економічна ситуація за останній рік дуже сильно погіршилася. Гіперінфляція і крах громадської інфраструктури - це лише два чинники, які хоч і роблять життя в місті дешевим, однак ситуацію місцевих мешканців вони дуже ускладнюють.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

Найдорожчі міста світу-2019

Париж, Гонконг, Сінгапур, згідно з останнім рейтингом, є найдорожчими містами планети. До першої десятки увійшли і кілька американських міст. Детальніше - у фотогалереї DW. (19.03.2019)  

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