У Гонконгу серед картоплі з Франції знайшли німецьку гранату часів Першої світової

У Гонконгу на фабриці з виготовлення чипсів серед картоплі виявили гранату, яка могла вибухнути. Про це пишуть місцеві ЗМІ у неділю, 3 лютого. Зазначається, що граната потрапила на фабрику з партією картоплі, що була поставлена напередодні з Франції.

"Ми ідентифікували гранату як зборю, виготовлену в Німеччині, яка, ймовірно, використовувалася в роки Першої світової війни", - заявив представник місцевої поліції Гонконга, цитує агентство dpa. Він додав, що її вага близько одного кілограма, а довжина вісім сантиметрів.

Фахівці припустили, що граната у Франції в часи Першої світової війни влучила в окоп, але не розірвалася і залишалася в землі, а потім потрапила до постачальника з врожаєм картоплі. Експерти зазначають, що якби граната вибухнула, то спричинила б смерть людей, які перебували поруч.

Гранату змушені були знешкодити.