У Гонконгу розпочався потужний страйк, демонстранти блокують рух транспорту

У Гонконгу в понеділок, 5 серпня, відбувається великий страйк. Йому передували на вихідних чергові сутички між протестувальниками та правоохоронцями. За даними організаторів, приєднатися до страйку мали намір 24 тисячі людей з 20 секторів економіки, повідомляє агентство новин dpa. На другу половину дня у восьми районах заплановані акції протесту.

Утім, протести розпочалися вже з самого ранку. Демонстранти в годину пік заблокували рух потягів метрополітену та приміської залізниці, а також великі автошляхи. У місцевому аеропорту скасували близько 130 рейсів, оскільки багато співробітників не вийшли на роботу, повідомили місцеві ЗМІ. За даними телеканалу RTHK, найбільше страйк зачепив місцеві авіалінії, зокрема Hong Kong Airlines. Також не ходять потяги в аеропорт.

Поліцейські на дорозі, заблокованій протестувальниками

Тим часом глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила, що попри вимоги протестувальників не піде у відставку. Вона наголосила, що протести загрожують процвітанню та безпеці цього адміністративного району. "Не думаю, що на цей час моя відставка або відставка когось з моїх колег може стати найкращим рішенням", - сказала Лам, цитує агенція AP.

Під час акції протесту 4 серпня

Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі, відколи ця колишня британська колонія була передана Китаю в 1997 році.

Перекрита станція метрополітену Фортресс Хілл, 5 серпня 2019 року

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухли - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього законопроекту, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.