 У Гонконгу розпочався потужний страйк, демонстранти блокують рух транспорту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Гонконгу розпочався потужний страйк, демонстранти блокують рух транспорту

За даними організаторів, приєднатися до страйку в Гонконгу мали намір близько 24 тисяч людей. Протестувальники заблокували рух метрополітену та залізниці.

Протестувальники блокують рух потягів та метрополітену

Протестувальники блокують рух потягів та метрополітену

У Гонконгу в понеділок, 5 серпня, відбувається великий страйк. Йому передували на вихідних чергові  сутички між протестувальниками та правоохоронцями. За даними організаторів, приєднатися до страйку мали намір 24 тисячі людей з 20 секторів економіки, повідомляє агентство новин dpa. На другу половину дня у восьми районах заплановані акції протесту.

Утім, протести розпочалися вже з самого ранку. Демонстранти в годину пік заблокували рух потягів метрополітену та приміської залізниці, а також великі автошляхи. У місцевому аеропорту скасували близько 130 рейсів, оскільки багато співробітників не вийшли на роботу, повідомили місцеві ЗМІ. За даними телеканалу RTHK, найбільше страйк зачепив місцеві авіалінії, зокрема Hong Kong Airlines. Також не ходять потяги в аеропорт.

Поліцейські на дорозі, заблокованій протестувальниками

Поліцейські на дорозі, заблокованій протестувальниками

Тим часом глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила, що попри вимоги протестувальників не піде у відставку. Вона наголосила, що протести загрожують процвітанню та безпеці цього адміністративного району. "Не думаю, що на цей час моя відставка або відставка когось з моїх колег може стати найкращим рішенням", - сказала Лам, цитує агенція AP.

Під час акції протесту 4 серпня

Під час акції протесту 4 серпня

Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі, відколи ця колишня британська колонія була передана Китаю в 1997 році.

Перекрита станція метрополітену Фортресс Хілл, 5 серпня 2019 року

Перекрита станція метрополітену Фортресс Хілл, 5 серпня 2019 року

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухли - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього законопроекту, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.

DW.COM

Протести у Гонконзі: учасники акції кидають каміння в поліцію

Протести у Гонконзі відновилися, протестувальники кидали цеглу у відділок поліції, правоохоронці застосовували сльозогінний газ. Пекін, у свою чергу, погрожує наслідками. (04.08.2019)  

Протести в Гонконзі: поліція застосувала сльозогінний газ

У Гонконзі знову протести. Спецпризначенці використали сльозогінний газ проти протестувальників, які взяли в облогу поліцейську дільницю. Група демонстрантів пожбурила в гавань прапор КНР. (03.08.2019)  

Гонконг: понад 40 демонстрантів звинуватили в заколоті

Органи юстиції Гонконгу вперше звинуватили у заколоті мітингарів проти закону про екстрадицію. Останні протести у місті супроводжувалися жорсткими сутичками з поліцією. (31.07.2019)  

Також за темою

Hongkong Anti-Regierungsproteste - Demonstranten werfen einen Stein auf die Polizeistation

Протести у Гонконзі: учасники акції кидають каміння в поліцію 04.08.2019

Протести у Гонконзі відновилися, протестувальники кидали цеглу у відділок поліції, правоохоронці застосовували сльозогінний газ. Пекін, у свою чергу, погрожує наслідками.

Hongkong l Andauernde Proteste in Yuen Long - Ausschreitungen

Протести у Гонконгу: поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингарів 27.07.2019

Попри заборону поліції тисячі людей вийшли на демонстрацію в Гонконгу. Вони обурені нападами та побиттям демонстрантів минулого тижня.

Hongkong Proteste Tränengaseinsatz

У Гонконгу другий день не вщухають сутички між демонстрантами та поліцією 28.07.2019

Демонстранти жбурляють у правоохоронців каміння, будують барикади та перекривають вулиці. Поліція застосовує проти них сльозогінний газ та гумові кулі.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський

На низькому старті. Чому у ОП пишуть заяви на звільнення

Наперед написані заяви про звільнення - стара практика, яку полюбляли і попередники Зеленського, каже Роман Куйбіда.  

Ryanair має повернути Франції 8,5 мільйона євро

Ryanair має повернути Франції 8,5 мільйона євро

Єврокомісія зобов'язала авіакомпанію Ryanair повернути Франції незаконно отримані 8,5 мільйона євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  