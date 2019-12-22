У Гонконгу поліція розігнала демонстрантів у ніч на Різдво

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону протестів демократичних активістів, які відбулися у Гонконгу ввечері вівторка, 24 грудня. Зіткнення демонстрантів із правоохоронцями сталися у районі міста, де розташовані торгівельні центри та магазини.

За даними інформаційного агентства AFP, у протестах взяли участь декілька тисяч осіб у чорному одязі, деяки з них при цьому мали святкові прикраси на головах у вигляді капелюхів Санта-Клауса та рогів оленя. Втім, вже незабаром поліція почала застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та гумові кулі.

Згідно з позицією правоохоронців, "великі групи протестувальників" будували барикади, пошкоджували світлофори та виймали бруківку на важливих транспортних артеріях міста, а також нівечили та грабували магазини. Також поліція звинувачує демонстрантів у використанні "коктейлів Молотова".

Також в цей вечір у багатьох торговельних центрах міста відбулися флешмоби, під час яких протестувальники вигукували антиурядові гасла.

Ці протести стали найбільш значними заворушеннями за останні декілька тижнів відносної тиші, яка переважала у місті після перемоги опозиційних кандидатів на виборах до районних рад міста. Тоді кандидати від демократичного табору отримали близько 86 відсотків місць у місцевих радах.

Нагадаємо, в Гонконгу вже кілька місяців тривають протести, які почалися через плани ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, частина з яких переростала у силове протистоянні з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі колишньої британської колонії КНР в 1997 році. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.