У Гонконгу поліція розганяє протестувальників сльозогінним газом

У Гонконгу під час антиурядових протестів у неділю, 11 серпня, продовжилися сутички поліції з мітингарями. Мітинги відбулися одразу в трьох районах Гонконгу. В одному з них протестувальники кидали у правоохоронців каміння та інші предмети. Окрім того, під час протестів у іншому районі вибухнули дві бензинові бомби. У відповідь поліція у трьох районах застосовувала сльозогінний газ, повідомляє агенція Reuters.

Перед цим понад тисячі людей пройшли маршем великою торговельною магістраллю Хеннесі-роуд. Деякі з них взяли з собою своїх домашніх тварин. Водночас у парку Вікторії, що неподалік, відбувся інший мітинг. Люди тримали банери з надписами "Поверніть нам Гонконг" та "Відмовтеся від закону зла", передає агенція AP. Мається на увазі законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай, який і спричинив останню хвилю протестів.

Протест у парку Вікторії

Пекін тисне на компанії Гонконгу

В аеропорту Гонконгу протестувальники вже третій день проводять сидячий страйк. Напередодні під час протестів поліція затримала 16 мітингарів. Загалом з початку демонстрацій у червні було затримано вже близько 600 людей.

Тим часом Китай посилив тиск на великі підприємства спеціального адміністративного регіону. Зокрема влада КНР вимагає від місцевої авіакомпанії Cathay Pacific відсторонити від роботи працівників, які брали участь у страйку. Раніше китайська влада заявила, що мітингарі у Гонконзі не повинні "гратися з вогнем", сприймаючи стриманість Пекіна як слабкість.

Протестувальники в районі Шам Шуй По

Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей.

Силовики застосовують сльозогінний газ

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухли - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього законопроєкту, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.