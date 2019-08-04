 У Гонконгу поліція розганяє протестувальників сльозогінним газом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Гонконгу поліція розганяє протестувальників сльозогінним газом

Протести відбулися у кількох районах Гонконгу. Мітингарі пройшли маршем великою магістраллю. Поліція у кількох місцях застосовувала сльозогінний газ. Тим часом Китай посилює тиск на Гонконг.

Протести в Гонконгу тривають вже кілька місяців

Протести в Гонконгу тривають вже кілька місяців

У Гонконгу під час антиурядових протестів у неділю, 11 серпня, продовжилися сутички поліції з мітингарями. Мітинги відбулися одразу в трьох районах Гонконгу. В одному з них протестувальники кидали у правоохоронців каміння та інші предмети. Окрім того, під час протестів у іншому районі вибухнули дві бензинові бомби. У відповідь поліція у трьох районах застосовувала сльозогінний газ, повідомляє агенція Reuters.

Перед цим понад тисячі людей пройшли маршем великою торговельною магістраллю Хеннесі-роуд. Деякі з них взяли з собою своїх домашніх тварин. Водночас у парку Вікторії, що неподалік, відбувся інший мітинг. Люди тримали банери з надписами "Поверніть нам Гонконг" та "Відмовтеся від закону зла", передає агенція AP. Мається на увазі законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай, який і спричинив останню хвилю протестів.

Протест у парку Вікторії

Протест у парку Вікторії

Пекін тисне на компанії Гонконгу

В аеропорту Гонконгу протестувальники вже третій день проводять сидячий страйк. Напередодні під час протестів поліція затримала 16 мітингарів. Загалом з початку демонстрацій у червні було затримано вже близько 600 людей.

Тим часом Китай посилив тиск на великі підприємства спеціального адміністративного регіону. Зокрема влада КНР вимагає від місцевої авіакомпанії Cathay Pacific відсторонити від роботи працівників, які брали участь у страйку. Раніше китайська влада заявила, що мітингарі у Гонконзі не повинні "гратися з вогнем", сприймаючи стриманість Пекіна як слабкість.

Протестувальники в районі Шам Шуй По

Протестувальники в районі Шам Шуй По

Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей.

Силовики застосовують сльозогінний газ

Силовики застосовують сльозогінний газ

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухли - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього законопроєкту, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

У Гонконгу тисячі людей знову вийшли на антиурядові протести

Під час неузгодженої з владою демонстрації силовики застосували проти мітингарів сльозогінний газ. В аеропорту Гонконгу другий день триває сидяча акція протесту. (10.08.2019)  

У Гонконгу розпочався потужний страйк, демонстранти блокують рух транспорту

За даними організаторів, приєднатися до страйку в Гонконгу мали намір близько 24 тисяч людей. Протестувальники заблокували рух метрополітену та залізниці. (05.08.2019)  

Пекін застеріг протестувальників у Гонконгу від "гри з вогнем"

Стриманість реакції Пекіна на події в Гонконзі протестувальники не мають сприймати як слабкість, затерігає влада Китаю. У Гонконзі тим часом відбувається великий страйк. (06.08.2019)  

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

Також за темою

Hongkong Anti-Regierungsproteste - Demonstranten werfen einen Stein auf die Polizeistation

Протести у Гонконзі: учасники акції кидають каміння в поліцію 04.08.2019

Протести у Гонконзі відновилися, протестувальники кидали цеглу у відділок поліції, правоохоронці застосовували сльозогінний газ. Пекін, у свою чергу, погрожує наслідками.

China, Hongkong: Zusammenstöße mit der Polizei

Протести в Гонконзі: поліція застосувала сльозогінний газ 03.08.2019

У Гонконзі знову протести. Спецпризначенці використали сльозогінний газ проти протестувальників, які взяли в облогу поліцейську дільницю. Група демонстрантів пожбурила в гавань прапор КНР.

Hong Kong | Proteste am Flughafen gegen das Auslieferungsgesetz

У Гонконгу тисячі людей знову вийшли на антиурядові протести 10.08.2019

Під час неузгодженої з владою демонстрації силовики застосували проти мітингарів сльозогінний газ. В аеропорту Гонконгу другий день триває сидяча акція протесту.

Реклама

Докладно

Учасники мітингу з портретами затриманих у справі про масові протести

"Відпускаючи - Допускай": як минув мітинг опозиції в Москві

У Москві пройшов один з найбільших мітингів опозиції за останні кілька років.  

Одним з основних німецьких продуктів, які йдуть на експорт, є автомобілі

Економіка Німеччини перебуває на межі рецесії

Економісти кажуть, що економіка Німеччини перебуває на межі між рецесією і стагнацією.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  