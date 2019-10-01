У Гонконгу поліція вперше відкрила вогонь по протестувальниках

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу у вівторок, 1 жовтня, на чергові антиурядові протести в той час, як у Пекіні відбувається масштабне святкування 70-ї річниці застування КНР. В ході сутичок правоохоронці вперше застосували вогнепальну зброю проти активістів - один з демонстрантів отримав поранення у груди, повідомляє агенція AP.

Речниця поліції назвала 18-річного активіста "бунтівником" та повідомила, що правоохоронець вистрелив в нього, оскільки боявся за своє життя. Пораненого мітингаря відправили до лікарні, повідомила вона, не надавши інших деталей. До сих пір під час протестів поліцейські стріляли лише у повітря, щоб розігнати натовп.

На відео, знятому студентською місцевою профспілкою, видно, що поліцейський вистрелив, коли його оточила група протестувальників, а один з них вдарив його металевим кийком по руці. Коли інший активіст намагався допомогти пораненому і був схоплений поліцейськими, в правоохоронців почали кидати "коктейлями Молотова".

Сутички під час демонстрацій

Також під час протестів сталися ще два випадки, коли правоохоронці погрожували демонстрантам вогнепальною зброєю. Щонайменше у шести місцях правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ та водомети. Протестувальники, своєю чергою, кидали в їхній бік каміння та "коктейлі Молотова".

Під час демонстрацій був заблокований один із найпопулярніших месенджерів, які використовують протестувальники. Також зачинені десятки станцій метро та магазини. За даними організаторів, у протестах взяли участь близько 100 тисяч людей.

На протести вийшли десятки тисяч людей

Британський уряд уже розкритикував дії поліції щодо протестувальників у Гонконгу. "Немає ніякого виправдання для насильства, використання вогнепальної зброї непропорційне та може ще більше посилити напругу", - заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, передає агенція AFP.

Нагадаємо, що протести в Гонконгу відбуваються на тлі святкування 70-річчя заснування Китайської Народної Республіки. В Пекіні річницю відзначили найбільшим в історії країни військовим парадом, в якому взяли участь 15 тисяч військовослужбовців та сотні одиниць бойової техніки. У небі над площею Тяньаньмень пролетіли 160 бойових літаків, а також вертольоти.

Протестувальники кидають "коктейлі Молотова" у бік правоохоронців

Протести в Гонконгу тривають вже кілька місяців. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади та не припинили акції після скасування цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.