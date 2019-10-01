 У Гонконгу поліція вперше відкрила вогонь по протестувальниках | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2019

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Новини

У Гонконгу поліція вперше відкрила вогонь по протестувальниках

У Гонконгу вогнепальне поранення у груди отримав 18-річний активіст. По всьому місту відбуваються жорсткі сутички між протестувальниками та силами безпеки.

Під час акції протесту в Гонконгу

Під час акції протесту в Гонконгу

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу у вівторок, 1 жовтня, на чергові антиурядові протести в той час, як у Пекіні відбувається масштабне святкування 70-ї річниці застування КНР. В ході сутичок правоохоронці вперше застосували вогнепальну зброю проти активістів - один з демонстрантів отримав поранення у груди, повідомляє агенція AP.

Речниця поліції назвала 18-річного активіста "бунтівником" та повідомила, що правоохоронець вистрелив в нього, оскільки боявся за своє життя. Пораненого мітингаря відправили до лікарні, повідомила вона, не надавши інших деталей. До сих пір під час протестів поліцейські стріляли лише у повітря, щоб розігнати натовп.

На відео, знятому студентською місцевою профспілкою, видно, що поліцейський вистрелив, коли його оточила група протестувальників, а один з них вдарив його металевим кийком по руці. Коли інший активіст намагався допомогти пораненому і був схоплений поліцейськими, в правоохоронців почали кидати "коктейлями Молотова".

Сутички під час демонстрацій

Сутички під час демонстрацій

Також під час протестів сталися ще два випадки, коли правоохоронці погрожували демонстрантам вогнепальною зброєю. Щонайменше у шести місцях правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ та водомети. Протестувальники, своєю чергою, кидали в їхній бік каміння та "коктейлі Молотова".

Під час демонстрацій був заблокований один із найпопулярніших месенджерів, які використовують протестувальники. Також зачинені десятки станцій метро та магазини. За даними організаторів, у протестах взяли участь близько 100 тисяч людей.

На протести вийшли десятки тисяч людей

На протести вийшли десятки тисяч людей

Британський уряд уже розкритикував дії поліції щодо протестувальників у Гонконгу. "Немає ніякого виправдання для насильства, використання вогнепальної зброї непропорційне та може ще більше посилити напругу", - заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, передає агенція AFP.

Нагадаємо, що протести в Гонконгу відбуваються на тлі святкування 70-річчя заснування Китайської Народної Республіки. В Пекіні річницю відзначили найбільшим в історії країни військовим парадом, в якому взяли участь 15 тисяч військовослужбовців та сотні одиниць бойової техніки. У небі над площею Тяньаньмень пролетіли 160 бойових літаків, а також вертольоти.

Протестувальники кидають коктейлі Молотова у бік правоохоронців

Протестувальники кидають "коктейлі Молотова" у бік правоохоронців

Протести в Гонконгу тривають вже кілька місяців. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади та не припинили акції після скасування цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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