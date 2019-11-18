У Гонконгу люди вийшли на одну з найбільших демонстрацій за останні тижні

Десятки тисяч людей у неділю, 8 грудня, вийшли на протестну акцію в центрі Гонконга. Це - одна з наймасовіших за останні тижні акцій, яку організували через шість місяців з початку демонстрацій, передає агенція dpa.

Демонстранти зібралися у парку Вікторія в центрі Гонконга. Багато з них одягнули речі чорного кольору. Протестувальники вигукували гасло "свобода Гонконгу" і тримали банери зі своїми вимогами. Інші учасники протесту несли в руках прапори США, Тайваню та Великобританії.

Організатори з руху "Громадянський фронт з прав людини" закликали до мирного протесту і до уникнення сутичок з поліцією, яка не заборонила цей марш, на відміну від багатьох інших в минулому.

Перед початком маршу місцеві ЗМІ повідомили про рейд поліції. Силовики обшукали радикально налаштованих протестувальників та вилучили у них пістолет.

Нагадаємо, в Гонконгу вже упродовж місяців тривають протести, які почалися через плани ухвалити закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю на запит Пекіна. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, частина з яких переростала у силове протистоянні з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі колишньої британської колонії КНР в 1997 році. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.