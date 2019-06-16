У Гонконгу знову протестують проти закону про екстрадицію

У Гонконгу тривають протести проти суперечливого законопроєкту про екстрадицію громадян, у тому числі й до материкового Китаю. У п'ятницю, 21 червня, на демонстрацію в урядовому кварталі вийшли кілька тисяч громадян. Учасники акції перекрили головні дороги та вулиці в урядовому кварталі Гонконгу та оточили деякі адміністративні будівлі, повідомляє агенція новин dpa.

Зазначається, що більшість з тих, хто вийшов на акцію протесту, - студенти. Серед вимог учасників акції протесту - відставка керівниці адміністрації Гонконгу Керрі Лам. В цьому кварталі також задіяли багато поліцейських, передає AP.

Масові демонстрації проти законопроєкту, що уможливлює екстрадицію підозрюваних до материкового Китаю, проходять у Гонконзі з минулого тижня. Критики законопроєкту побоювалися, що заплановані зміни надаватимуть владі можливість переслідувати громадських активістів, невдоволених політикою Пекіна.

Під час протестів доходило до сутичок з поліцією, внаслідок чого поранення отримали десятки громадян. 15 червня влада Гонконгу оголосила про припинення розгляду законопроєкту щодо екстрадиції, втім, протести не припинились. 16 червня на вулиці Гонконгу вийшло близько двох мільйонів людей.

Досі Гонконг відмовлявся здійснювати екстрадицію підозрюваних за запитом органів юстиції з материкового Китаю через розбіжності в законодавстві та недостатню прозорість китайської системи правосуддя. Ще одним чинником, що стримував від екстрадиції, було застосування смертної кари в Китаї. Однак на початку 2019 року стало відомо про наміри адміністрації Гонконгу налагодити співпрацю в цій сфері з материковим Китаєм, Макао та Тайванем.

Гонконг, що до 1997 року був британською колонією, наділений на даний момент високим ступенем автономії за принципом "одна країна - дві системи". Тож у Гонконзі й досі громадянам забезпечені ті фундаментальні права та свободи людини, що обмежені у КНР, як-от свобода слова та ЗМІ. Опозиція в Гонконзі звинувачує Китай у тому, що він дедалі сильніше втручається у внутрішні справи Гонконгу.