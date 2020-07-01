У Гонконгу затримали понад 300 людей у перший день дії нового закону

У Гонконгу в перший день дії закону про національну безпеку в середу, 1 липня, правоохоронці затримали понад 300 людей, повідомили в місцевій поліції. У поліції зазначили, що через порушення нового закону затримано дев'ятеро осіб. Решту людей затримали за проведення незаконних зборів, безлади та порушення правил дорожнього руху. Один із затриманих тримав плакат з написом "Незалежність Гонконгу", що, за новим законодавством, може стати приводом для ув'язнення.

Правоохоронці під час протестів

У Гонконгу спалахнули масові протести через запровадження закону. В торговельному районі Козуей-Бей один з протестувальників в'їхав на мотоциклі в правоохоронців. Поліцейські застосували сльозогінний газ, водомети та перцевий спрей для розгону натовпу. До початку затримань поліцейські показували мітингарям попереджувальні прапори на знак того, що вони можуть бути затримані згідно з новим законом.

Тим часом глава уряду Гонконгу Керрі Лам заявила, що новий закон спрямований на захист прав громадян. "Я все ще вважаю, що переважна більшість є законослухняними громадянами, які хочуть стабільності та процвітання. Мета цього законодавства - стримувати, а не просто карати", - сказала вона, цитує агентство новин dpa. Проте "Громадянський фронт прав людини", який організовує протести, заявив, що не відмовиться від їхнього проведення.

Протестувальники вситупають проти нового законодавства

Порушникам закону загрожує довічне ув'язнення

Закон про національну безпеку, ухвалений Пекіном, передбачає покарання за низку правопорушень, серед яких сепаратизм, підривна діяльність, тероризм та змова з іноземною владою. Згідно з новими правилами, демонстрація прапору із символікою прихильників незалежності Гонконгу може бути розцінена як злочин. Так само не можна закликати до незалежності Тибету, Тайваню та інших територій, які Пекін вважає своїми.

Порушники закону можуть бути ув'язненими пожиттєво. Також завдяки новому закону китайська влада отримала повноваження переслідувати підозрюваних у цих злочинах на території Гонконгу в обхід місцевої влади та правоохоронців.