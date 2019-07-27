У Гонконгу другий день не вщухають сутички між демонстрантами та поліцією

У Гонконгу тривають масові антиурядові протести, які вже другий день супроводжуються запеклими сутичками мітингарів із поліцією. У неділю, 28 липня, на акцію за демократію та проти жорстоких дій поліції на вулиці вийшли десятки тисяч протестувальників, передає агенція новин AFP.

Демонстрація у Гонконгу, 28 липня

Неподалік від представництва Китаю зібралася група приблизно з 200 мітингарів. Правоохоронці застосували проти них сльозогінний газ, гумові кулі та кийки, демонстранти у відповідь закидали поліцейських камінням та цеглою. Сутички тривали кілька годин.

Значно більша група протестувальників зібралася в популярному торговельному районі Козуей-Бей. Мітингарі будували барикади та перекрили головну торговельну вулицю. На місці було мало правоохоронців.

Демонстранти в районі Козуей-Бей, 28 липня

Напередодні також мали місце жорсткі сутички між правоохоронцями та протестувальниками, які вийшли на заборонену владою демонстрацію у районі Юен Лонг. Поліція використала проти мітингарів сльозогінний газ та гумові кулі. Внаслідок цього 24 людини були травмовані, двоє з них досі залишаються у лікарні з важкими травмами. Під час акції поліція затримала 13 людей.

Протестувальники вимагають припинити насильство з боку правоохоронців. Відомий активіст Джошуа Вонг заявив у інтерв'ю DW, що влада діє в інтересах лише китайського керівництва, а не людей Гонконгу. Він наголосив, що поліція продовжить використовувати сльозогінний газ та гумові кулі проти активістів, тому для протестувальників більше немає значення, чи узгоджені демонстрації з владою, чи ні. "Заклик до демократії ніколи не припиниться", - сказав він.

На антиурядові протести продовжують виходити тисячі людей

Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести продовжуються - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього закону, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.