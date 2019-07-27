У Гонконгу другий день не вщухають сутички між демонстрантами та поліцією

Демонстранти жбурляють у правоохоронців каміння, будують барикади та перекривають вулиці. Поліція застосовує проти них сльозогінний газ та гумові кулі.
У Гонконгу тривають масові антиурядові протести, які вже другий день супроводжуються запеклими сутичками мітингарів із поліцією. У неділю, 28 липня, на акцію за демократію та проти жорстоких дій поліції на вулиці вийшли десятки тисяч протестувальників, передає агенція новин AFP.
Неподалік від представництва Китаю зібралася група приблизно з 200 мітингарів. Правоохоронці застосували проти них сльозогінний газ, гумові кулі та кийки, демонстранти у відповідь закидали поліцейських камінням та цеглою. Сутички тривали кілька годин.
Значно більша група протестувальників зібралася в популярному торговельному районі Козуей-Бей. Мітингарі будували барикади та перекрили головну торговельну вулицю. На місці було мало правоохоронців.
Напередодні також мали місце жорсткі сутички між правоохоронцями та протестувальниками, які вийшли на заборонену владою демонстрацію у районі Юен Лонг. Поліція використала проти мітингарів сльозогінний газ та гумові кулі. Внаслідок цього 24 людини були травмовані, двоє з них досі залишаються у лікарні з важкими травмами. Під час акції поліція затримала 13 людей.
Протестувальники вимагають припинити насильство з боку правоохоронців. Відомий активіст Джошуа Вонг заявив у інтерв'ю DW, що влада діє в інтересах лише китайського керівництва, а не людей Гонконгу. Він наголосив, що поліція продовжить використовувати сльозогінний газ та гумові кулі проти активістів, тому для протестувальників більше немає значення, чи узгоджені демонстрації з владою, чи ні. "Заклик до демократії ніколи не припиниться", - сказав він.
Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.
15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести продовжуються - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього закону, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.
Суперечливий законопроєкт про екстрадицію громадян Гонконгу до КНР є "мертвим", заявила глава адміністрації міста Керрі Лам. Однак, демонстранти готують нові протести та вимагають її відставки і проведення нових виборів. (09.07.2019)
Правоохоронці застосували проти демонстрантів гумові кулі та сльозогінний газ. На вокзалі прихильники уряду нападали на протестувальників. (21.07.2019)