 У Гонконгу другий день не вщухають сутички між демонстрантами та поліцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2019

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Новини

У Гонконгу другий день не вщухають сутички між демонстрантами та поліцією

Демонстранти жбурляють у правоохоронців каміння, будують барикади та перекривають вулиці. Поліція застосовує проти них сльозогінний газ та гумові кулі.

Поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингарів

Поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингарів

У Гонконгу тривають масові антиурядові протести, які вже другий день супроводжуються запеклими сутичками мітингарів із поліцією. У неділю, 28 липня, на акцію за демократію та проти жорстоких дій поліції на вулиці вийшли десятки тисяч протестувальників, передає агенція новин AFP.

Демонстрація у Гонконгу, 28 липня

Демонстрація у Гонконгу, 28 липня

Неподалік від представництва Китаю зібралася група приблизно з 200 мітингарів. Правоохоронці застосували проти них сльозогінний газ, гумові кулі та кийки, демонстранти у відповідь закидали поліцейських камінням та цеглою. Сутички тривали кілька годин.

Значно більша група протестувальників зібралася в популярному торговельному районі Козуей-Бей. Мітингарі будували барикади та перекрили головну торговельну вулицю. На місці було мало правоохоронців.

Демонстранти в районі Козуей-Бей, 28 липня

Демонстранти в районі Козуей-Бей, 28 липня

Напередодні також мали місце жорсткі сутички між правоохоронцями та протестувальниками, які вийшли на заборонену владою демонстрацію у районі Юен Лонг. Поліція використала проти мітингарів сльозогінний газ та гумові кулі. Внаслідок цього 24 людини були травмовані, двоє з них досі залишаються у лікарні з важкими травмами. Під час акції поліція затримала 13 людей.

Протестувальники вимагають припинити насильство з боку правоохоронців. Відомий активіст Джошуа Вонг заявив у інтерв'ю DW, що влада діє в інтересах лише китайського керівництва, а не людей Гонконгу. Він наголосив, що поліція продовжить використовувати сльозогінний газ та гумові кулі проти активістів, тому для протестувальників більше немає значення, чи узгоджені демонстрації з владою, чи ні. "Заклик до демократії ніколи не припиниться", - сказав він.

На антиурядові протести продовжують виходити тисячі людей

На антиурядові протести продовжують виходити тисячі людей

Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести продовжуються - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього закону, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій. 

DW.COM

Глава Гонконгу назвала "мертвим" законопроєкт, який спричинив протести

Суперечливий законопроєкт про екстрадицію громадян Гонконгу до КНР є "мертвим", заявила глава адміністрації міста Керрі Лам. Однак, демонстранти готують нові протести та вимагають її відставки і проведення нових виборів. (09.07.2019)  

В Гонконгу під час протестів стались сутички мітингарів з поліцією

Правоохоронці застосували проти демонстрантів гумові кулі та сльозогінний газ. На вокзалі прихильники уряду нападали на протестувальників. (21.07.2019)  

Протести у Гонконгу: поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингарів

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