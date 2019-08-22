У Гонконгу відновилися протести після нічних сутичок

Демонстранти у Гонконгу в неділю, 25 серпня, продовжили протести , повідомляє агенція AFP. Протестувальники, попри сильний дощ, зібралися в районі Квай-Чунг, щоб потім пройти маршем до району Цуен Ван, який є основним місцем для протестів. Метрополітен Гонконгу вже другий день поспіль закрив станції поблизу району Цуен Ван. Також у Гонконгу в неділю провели ще одну акцію протесту, у якій взяли участь кілька сотень людей, дехто з них - члени сімей поліцейських.

Напередодні увечері між протестувальниками та поліцейськими сталися сутички. На суботньому марші зібралися тисячі людей. Деякі з них почали кидати каміння у силовиків. У відповідь вони застосували сльозогінний газ та кийки. Після цього протестувальники відступили, а поліцейські затримали 29 демонстрантів.

Нагадаємо, масове обурення громадян Гонконгу і початок протестів спричинив розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Нинішні акції протесту стали наймасовішими в Гонконгу від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

Попри те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений, протести не вщухли. Мітингарі почали вимагати не лише остаточної відмови від цього законопроєкту, а й відставки Керрі Лам і розслідування дій поліції під час демонстрацій. Хвиля протестів, яка триває з червня, вже призвела до значних втрат для економіки Гонконгу, насамперед для туристичної та транспортної галузей.

Натомість уряд Китаю звинувачує учасників протестів у насильстві, вандалізмі та "тероризмі". Днями китайські військові та силовики провели навчання поблизу Гонконгу, де зокрема відпрацьовувався силовий розгін демонстрацій.