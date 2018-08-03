У Генуї оголосили надзвичайний стан

В італійському місті Генуя через обвалення автомобільного мосту було запроваджено надзвичайний стан терміном на 12 місяців. Про це у середу, 15 серпня, під час спеціального засідання уряду оголосив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, передає агенція dpa. Він наказав виділити п'ять мільйонів євро невідкладної допомоги, а також пообіцяв призначити спеціального комісара для допомоги відновлення району, який постраждав внаслідок аварії.

За останніми офіційними даними, внаслідок обвалення мосту загинуло 39 людей, зазначив прем'єр-міністр. Раніше повідомлялось, що серед загиблих були троє дітей 7, 12 та 13 років. Серед жертв також четверо громадян Франції, двоє албанців, громадянин Румунії та Чилі. Внаслідок аварії травми отримали також двоє українців, які перебувають у лікарні, повідомило раніше українське консульство в Мілані.

Мост становить загрозу для будинків, розташованих поблизу

У пошуково-рятувальних роботах на місці аварії беруть участь близько тисячі рятувальників, які намагаються знайти під завалами тих, хто вижив. Очільник регіону Лігурія Джованні Тоті повідомив, що роботи триватимуть, навіть якщо є "слабка надія" знайти живих.

Окрім того, близько 630 людей були змушені залишити свої будинки через загрозу обвалення іншої частини мосту. Влада повідомила, що, ймовірно, будинки будуть знесені. Тим часом Джузеппе Конте оголосив про масштабний план перевірки стану дорожньої інфраструктури Італії.

Введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. На момент руйнування там проводилися ремонті роботи. Поки що причина падіння конструкції невідома.

Влада Італії має намір притягти до відповідальності компанію, що експлуатує автостраду, оголосили в уряді країни. Міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що в уряді розмірковують над тим, щоб позбавити цю фірму ліцензії та стягнути з неї штраф у розмірі до 150 мільйонів євро.

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