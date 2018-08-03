 У Генуї оголосили надзвичайний стан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2018

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Новини

У Генуї оголосили надзвичайний стан

Через обвалення мосту, внаслідок чого загинуло щонайменше 39 людей, в Генуї оголосили надзвичайний стан терміном на рік. Уряд виділив 5 мільйонів євро невідкладної допомоги.

Рятувальні роботи на місці аварії мосту в Генуї тривають

Рятувальні роботи на місці аварії мосту в Генуї тривають

В італійському місті Генуя через обвалення автомобільного мосту було запроваджено надзвичайний стан терміном на 12 місяців. Про це у середу, 15 серпня, під час спеціального засідання уряду оголосив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, передає агенція dpa. Він наказав виділити п'ять мільйонів євро невідкладної допомоги, а також пообіцяв призначити спеціального комісара для допомоги відновлення району, який постраждав внаслідок аварії.

За останніми офіційними даними, внаслідок обвалення мосту загинуло 39 людей, зазначив прем'єр-міністр. Раніше повідомлялось, що серед загиблих були троє дітей 7, 12 та 13 років. Серед жертв також четверо громадян Франції, двоє албанців, громадянин Румунії та Чилі. Внаслідок аварії травми отримали також двоє українців, які перебувають у лікарні, повідомило раніше українське консульство в Мілані.

Мост становить загрозу для будинків, що знаходяться під ним

Мост становить загрозу для будинків, розташованих поблизу

У пошуково-рятувальних роботах на місці аварії беруть участь близько тисячі рятувальників, які намагаються знайти під завалами тих, хто вижив. Очільник регіону Лігурія Джованні Тоті повідомив, що роботи триватимуть, навіть якщо є "слабка надія" знайти живих.

Окрім того, близько 630 людей були змушені залишити свої будинки через загрозу обвалення іншої частини мосту. Влада повідомила, що, ймовірно, будинки будуть знесені. Тим часом Джузеппе Конте оголосив про масштабний план перевірки стану дорожньої інфраструктури Італії.

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Внаслідок обвалу мосту на автобані в Генуї загинули десятки людей. В Україні термінового ремонту потребують майже дві тисячі мостів, з них 75 - лише у Києві. Які з них становлять найбільшу небезпеку для містян? (15.08.2018)

Унаслідок обвалу мосту в Генуї громадяни України не загинули, повідомляють в українському МЗС. У консульстві в Мілані повідомили про двох постраждалих українців. Тим часом кількість загиблих від катастрофи зростає. (15.08.2018)

Введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. На момент руйнування там проводилися ремонті роботи. Поки що причина падіння конструкції невідома.

Влада Італії має намір притягти до відповідальності компанію, що експлуатує автостраду, оголосили в уряді країни. Міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що в уряді розмірковують над тим, щоб позбавити цю фірму ліцензії та стягнути з неї штраф у розмірі до 150 мільйонів євро.

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No comment: Обвал чотирисмугового автомобільного мосту в Італії (14.08.2018)

  • Автоміст у Генуї, Італія (Reuters/Str)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Автоміст у Генуї, Італія

    14 серпня 2018 року частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї. Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок впали з 45-метрової висоти. Була зруйнована 200-метрова секція мосту над промисловим районом. Загинули щонайменше 38 людей. Причини з'ясовують.

  • Пішохідний міст в Маямі, США (picture-alliance/Zuma Press/Miami Herald/Roberto Koltun)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Пішохідний міст в Маямі, США

    Пішохідний міст між кампусом Міжнародного університету Флориди і містом Світвотер встановили над автомагістраллю із сімома смугами 10 березня 2018 року. Роком раніше один із студентів загинув, намагаючись перетнути цю автомагістраль. Конструкцію спорудили за методом "прискореного спорудження мостів". А вже менш ніж за тиждень, 15 березня, 950-тонний міст упав, забравши життя майже десятка людей.

  • Міст Chirajara, Колумбія (Foto: picture-alliance)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Міст Chirajara, Колумбія

    Конструкція завдовжки 446 метрів мала поєднати між собою два тунелі. Проте коли у січні 2018 року дві частини мосту мали з'єднати, один з пілонів зламався. Дев'ятеро робітників загинули на місці, ще один помер у лікарні. Причина обвалу - помилка конструкції. З цієї ж причини будь-якої миті могла впасти й друга частина мосту. Тож у липні міст підірвали (на фото).

  • Шулявський шляхопровід, Україна (DW/O. Indyukhova)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Шулявський шляхопровід, Україна

    У лютому 2017 року обвалилася частина Шулявського шляхопроводу в Києві. Його визнали аварійним ще у 2007 році. Після двох пожеж - у 2005 і 2007 роках - 30 відсотків несучої спроможності мосту було втрачено. Тоді на ремонт мосту виділили три мільйони гривень, однак шляхопровід таки обвалився. Офіційна причина - корозія бетону консолі від удару чи навантаження. На щастя, обійшлося без жертв.

  • Міст поблизу Студенки, Чехія (Foto: picture-alliance)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Міст поблизу Студенки, Чехія

    8 серпня 2008 року робітники саме ремонтували міст, коли той обвалився на залізничне полотно. Водночас у напрямку мосту рухався пасажирський потяг "Краків - Прага". На швидкості 120 км/год потяг врізався в уламки мосту. Внаслідок катастрофи 8 людей загинули, майже сотня зазнала поранень.Причина падіння мосту остаточно не з'ясована, але конструкція виказувала низку недоліків.

  • Міст через Міссісіпі, США (Foto: picture-alliance)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Міст через Міссісіпі, США

    Міст завдовжки 581 метр поєднував дві частини Міннеаполіса. Зазвичай автомобілі перетинали річку Міссісіпі на восьми смугах. Однак за кілька днів до обвалення мосту на ньому розпочали ремонтні роботи, тому вільною була лише одна смуга. 1 серпня 2007 року, в годину пік, міст обвалився, забравши життя 13 людей. Причина обвалу - помилка в конструкції.

    Автор: Дженніфер Ваґнер, Тетяна Бондаренко


DW.COM

Обвалені мости: від Генуї до Києва

Мости - архітектурні споруди, які вражають своєю складністю та видовищністю. Однак іноді через помилки у конструкції, втому матеріалів чи негоду вони зумовлюють жахливі катастрофи. DW пригадує деякі з них. (15.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

No comment: Обвал чотирисмугового автомобільного мосту в Італії (14.08.2018)  

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