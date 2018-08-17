У Генуї відбулася жалобна церемонія за загиблими внаслідок обвалу мосту

В італійській Генуї в суботу, 18 серпня, відбулася жалобна церемонія за загиблими під час обвалу автомобільного мосту чотирма днями раніше. У панахиді взяли участь президент Італії Серджіо Маттарелла, прем'єр-міністр Джузеппе Конте та інші офіційні особи, інформує агенція dpa. 18 серпня оголосили днем національного трауру в Італії.

Повідомляється, що у публічній панахиді відмовилися брати участь родини 20 загиблих. Дехто з них вирішив провести приватні церемонії в місцях проживанні, були й ті, хто бойкотував панахиду з протесту проти уряду.

Наразі офіційно підтверджена загибель 38 людей. У ніч на суботу рятувальники витягли з-під уламків мосту "повністю розтрощений" легковий автомобіль, у якому виявили тіла ще трьох загиблих, повідомила італійська новинна агенція ANSA.

Нагадаємо, що введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. Причина падіння ділянки мосту поки невідома. Влада оголосила у Генуї надзвичайний стан на 12 місяців.

Влада Італії має намір притягти до відповідальності компанію, що експлуатує автостраду, оголосили в уряді країни. Міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі повідомив, що в уряді розмірковують над тим, щоб позбавити цю фірму ліцензії та стягнути з неї штраф у розмірі до 150 мільйонів євро.

Обвалені мости: від Генуї до Києва Автоміст у Генуї, Італія 14 серпня 2018 року частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї. Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок впали з 45-метрової висоти. Була зруйнована 200-метрова секція мосту над промисловим районом. Загинули щонайменше 38 людей. Причини з'ясовують.

Обвалені мости: від Генуї до Києва Пішохідний міст в Маямі, США Пішохідний міст між кампусом Міжнародного університету Флориди і містом Світвотер встановили над автомагістраллю із сімома смугами 10 березня 2018 року. Роком раніше один із студентів загинув, намагаючись перетнути цю автомагістраль. Конструкцію спорудили за методом "прискореного спорудження мостів". А вже менш ніж за тиждень, 15 березня, 950-тонний міст упав, забравши життя майже десятка людей.

Обвалені мости: від Генуї до Києва Міст Chirajara, Колумбія Конструкція завдовжки 446 метрів мала поєднати між собою два тунелі. Проте коли у січні 2018 року дві частини мосту мали з'єднати, один з пілонів зламався. Дев'ятеро робітників загинули на місці, ще один помер у лікарні. Причина обвалу - помилка конструкції. З цієї ж причини будь-якої миті могла впасти й друга частина мосту. Тож у липні міст підірвали (на фото).

Обвалені мости: від Генуї до Києва Шулявський шляхопровід, Україна У лютому 2017 року обвалилася частина Шулявського шляхопроводу в Києві. Його визнали аварійним ще у 2007 році. Після двох пожеж - у 2005 і 2007 роках - 30 відсотків несучої спроможності мосту було втрачено. Тоді на ремонт мосту виділили три мільйони гривень, однак шляхопровід таки обвалився. Офіційна причина - корозія бетону консолі від удару чи навантаження. На щастя, обійшлося без жертв.

Обвалені мости: від Генуї до Києва Міст поблизу Студенки, Чехія 8 серпня 2008 року робітники саме ремонтували міст, коли той обвалився на залізничне полотно. Водночас у напрямку мосту рухався пасажирський потяг "Краків - Прага". На швидкості 120 км/год потяг врізався в уламки мосту. Внаслідок катастрофи 8 людей загинули, майже сотня зазнала поранень.Причина падіння мосту остаточно не з'ясована, але конструкція виказувала низку недоліків.

Обвалені мости: від Генуї до Києва Міст через Міссісіпі, США Міст завдовжки 581 метр поєднував дві частини Міннеаполіса. Зазвичай автомобілі перетинали річку Міссісіпі на восьми смугах. Однак за кілька днів до обвалення мосту на ньому розпочали ремонтні роботи, тому вільною була лише одна смуга. 1 серпня 2007 року, в годину пік, міст обвалився, забравши життя 13 людей. Причина обвалу - помилка в конструкції. Автор: Дженніфер Ваґнер, Тетяна Бондаренко

