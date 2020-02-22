 У Ганау багатотисячною траурною ходою вшанували пам′ять жертв стрілянини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2020

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Новини

У Ганау багатотисячною траурною ходою вшанували пам'ять жертв стрілянини

До 10 тисяч людей зібралися на траурну ходу в німецькому Ганау, аби вшанувати пам'ять жертв стрілянини у місті та виступити проти расизму. Подібна акція відбулася також напередодні.

Акція протесту в Ганау проти терору та антимусульманського расизму

У Ганау другий день поспіль відбулася масова акція проти терору та антимусульманського расизму

У німецькому місті Ганау після кривавих нападів другий день поспіль відбулася багатотисячна акція протесту проти расизму та в пам'ять про жертв атак. За даними поліції, на траурну ходу в неділю, 23 лютого, вийшли до 10 тисяч людей.

"Для нас важливо продемонструвати позицію - проти терору, ксенофобії та антимусульманського расизму, - наголосив співорганізатор акції Тефік Езчан (Teyfik Özcan), цитує інформагенція dpa. - Наше послання звучить так: ми теж є Німеччина, ми становимо єдине ціле".

Після ходи від одного з місць нападів до центру міста відбувся мітинг, на якому були присутні родичі жертв стрілянини, посол Туреччини в Німеччині Алі Кемаль Айдин, бургомістр Ганау Клаус Камінскі (Claus Kaminsky), а також представники різних релігійних громад.

Учасники акції в Ганау тримають портрети загиблих

Учасники акції в Ганау тримають портрети загиблих

Під час виступу турецький посол наголосив на необхідності терміново знайти "протиотруту від ненависті". Він нагадав, що останніми роками турецька громада в Німеччині переживає дедалі більше нападів і наголосив, що "далі так тривати не може".

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Кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту проти цькування та зневаги до людей у німецькому місті Ганау, де три дні тому нападник, очевидно, з расистських мотивів вбив дев'ятьох людей. (22.02.2020)

Стрілянина в місті Ганау - недвозначний теракт на расистському ґрунті, вважає міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер. Він пообіцяв посилити охорону мечетей. (21.02.2020)

Як повідомлялося, напередодні на акцію проти ненависті та расизму в Ганау зібралися близько шести тисяч людей.

Стрілянина в Ганау

Увечері в середу, 20 лютого, в німецькому місті Ганау 43-річний Тобіас Р. (Tobias R.) відкрив вогонь у двох кальян-барах міста, внаслідок чого загинули дев'ятеро людей. Після цього зловмисник у власному помешканні застрілив свою 72-річну матір та наклав на себе руки.

За даними правоохоронців, жертвам нападів було від 21-го до 44 років. Всі дев'ятеро загиблих у кальян-барах мали міграційне коріння. Серед них були як німецькі, так і іноземні громадяни, у тому числі турецькі.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини класифікувало напад як теракт, вчинений на расистському ґрунті.

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