У Ганау багатотисячною траурною ходою вшанували пам'ять жертв стрілянини

У німецькому місті Ганау після кривавих нападів другий день поспіль відбулася багатотисячна акція протесту проти расизму та в пам'ять про жертв атак. За даними поліції, на траурну ходу в неділю, 23 лютого, вийшли до 10 тисяч людей.

"Для нас важливо продемонструвати позицію - проти терору, ксенофобії та антимусульманського расизму, - наголосив співорганізатор акції Тефік Езчан (Teyfik Özcan), цитує інформагенція dpa. - Наше послання звучить так: ми теж є Німеччина, ми становимо єдине ціле".

Після ходи від одного з місць нападів до центру міста відбувся мітинг, на якому були присутні родичі жертв стрілянини, посол Туреччини в Німеччині Алі Кемаль Айдин, бургомістр Ганау Клаус Камінскі (Claus Kaminsky), а також представники різних релігійних громад.

Учасники акції в Ганау тримають портрети загиблих

Під час виступу турецький посол наголосив на необхідності терміново знайти "протиотруту від ненависті". Він нагадав, що останніми роками турецька громада в Німеччині переживає дедалі більше нападів і наголосив, що "далі так тривати не може".

Як повідомлялося, напередодні на акцію проти ненависті та расизму в Ганау зібралися близько шести тисяч людей.

Стрілянина в Ганау

Увечері в середу, 20 лютого, в німецькому місті Ганау 43-річний Тобіас Р. (Tobias R.) відкрив вогонь у двох кальян-барах міста, внаслідок чого загинули дев'ятеро людей. Після цього зловмисник у власному помешканні застрілив свою 72-річну матір та наклав на себе руки.

За даними правоохоронців, жертвам нападів було від 21-го до 44 років. Всі дев'ятеро загиблих у кальян-барах мали міграційне коріння. Серед них були як німецькі, так і іноземні громадяни, у тому числі турецькі.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини класифікувало напад як теракт, вчинений на расистському ґрунті.