У Гамбурзі тисячі людей вийшли на акцію проти расизму

У німецькому місті Гамбург відбулася масова акція проти расизму United Against Racism ("Разом проти расизму". - Ред.). До проведеної в суботу, 29 вересня, акції приєдналися тисячі учасників, повідомляє агенція новин epd. Мітингарі вимагали серед іншого негайного припинення у Німеччині депортації мігрантів. Вони також наголошували на праві біженців на захист і отримання притулку.

Демонстранти несли плакати й вигукували гасла "Солідарність замість розколу!" та "Ненависть - не погляд". Вони закликали уряд негайно припинити видворення осіб, котрим відмовлено в наданні притулку, гарантувати безпечні шляхи прибуття біженців до Німеччини та визнати за ними право перебувати в цій країні. Учасники акції також виступили проти криміналізації цивільних ініціатив з порятунку біженців у Середземному морі, передає агенція новин dpa.

Загалом до проведення цього заходу закликало близько 450 організацій та громадських ініціатив. За даними поліції, акція відбулася мирно. В демонстрації взяли участь багато родин з дітьми. Організатори заявляють про участь у акції від 30 до 35 тисяч осіб, натомість поліція називає інші цифри - близько 20 тисяч.