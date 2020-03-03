 У Гамбурзі та Берліні вимагали прийому біженців з турецько-грецького кордону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2020

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Новини

У Гамбурзі та Берліні вимагали прийому біженців з турецько-грецького кордону

Тисячі людей вийшли на вулиці Бердіна та Гамбурга з вимогою впустити в Німеччину біженців, які зараз перебувають на турецько-грецькому кордоні, а також в таборах на грецьких островах.

Демонстранти вимагають впустити в Німеччину біженців

Демонстранти вимагають впустити в Німеччину біженців

У Гамбурзі та Берліні в суботу, 7 березня, тисячі людей вийшли на вулиці з вимогою прийняти в Німеччині біженців з турецько-грецького кордону. За даними поліції, в Гамбурзі в демонстрації взяли участь 3,9 тисячі людей, організатори акції повідомили про п'ять тисяч учасників. Як повідомила агенція dpa, в Берліні на мітинг вийшли близько тисячі людей, а організатори відзвітували про п'ять тисяч учасників.

"Коли офіційна Європа закриває свої кордони і державне насильство щодо біженців посилюється, всі люди мусять вийти на вулиці за солідарність та право на притулок", - заявили організатори акції в Гамбурзі з ініціативи Seebrücke. Вони вимагають, щоб влада Євросоюзу, Німеччини та Гамбурга прийняла біженців, які зараз перебувають на турецько-грецькому кордоні та намагаються потрапити до Євросоюзу, а також в таборах на грецьких островах.

Учасники акції в Гамбурзі

Учасники акції в Гамбурзі

У німецькій столиці акція пройшла під гаслом "Європо, не вбивай! Відкрийте кордони - у нас є місце". Учасники маршу несли транспаранти з написами "Сором тобі, ЄС", "За більшу любов", "Нацисти вбивають - кордони також. Покладіть цьому край".

Раніше мери німецьких міст - Кельна, Дюссельдорфа, Потсдама, Ганновера, Фрайбурга, Роттенбурга і Франкфурта-на-Одері - підписали спільну заяву, якою вимагають від німецького уряду евакуювати з грецьких таборів біженців дітей, які залишилися без супроводу дорослих.

На акцію в Гамбурзі вийшли тисячі людей

На акцію в Гамбурзі вийшли тисячі людей

Нагадаємо, що кілька днів тому турецький президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив відкритим кордон з європейськими країнами для мігрантів. Після цього тисячі біженців прийшли до турецько-грецького кордону та намагаються прорватися на територію Греції. Під час сутичок грецькі силовики застосовували водомети і сльозогінний газ. Також багато людей намагаються дістатися грецьких островів через Егейське море.

Дивитись відео 01:45

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