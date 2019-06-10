 У Гаазі розпочалися попередні слухання за позовом України про порушення Росією морського права | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2019

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Новини

У Гаазі розпочалися попередні слухання за позовом України про порушення Росією морського права

Попередній розгляд позову України до Росії про порушення морського права у Чорному й Азовському морях та у Керченській протоці розпочався в міжнародному третейському суді в Гаазі.

У Палаці миру в Гаазі засідає також Постійна палата третейського суду

У Палаці миру в Гаазі засідає також Постійна палата третейського суду

У Постійній палаті третейського суду (ППТС) в нідерландській Гаазі у понеділок, 10 червня, розпочалися попередні слухання стосовно позову України про порушення Росією Конвенції ООН з морського права.

Київ просить міжнародний арбітраж припинити порушення Росією Конвенції ООН з морського права, підтвердити права України у Чорному і Азовському морях та в Керченській протоці, зобов'язати РФ поважати суверенні права України в її водах, припинити крадіжку українських природних ресурсів, а також виплатити компенсацію за завдану шкоду.

Нинішні слухання мають попередній характер. Підставою для цього обговорення є заперечення Росії стосовно юрисдикції Гаазького арбітражу в цій справі. Слухання відбудуться у два раунди. 10 червня перші усні аргументи висловить Росія, 11 червня - Україна. Друга можливість для висловлення аргументів у сторін буде 13 й 14 червня відповідно.

DW.COM

Київ у меморандумі до Постійної палати третейського суду в Гаазі навів докази порушень Росією Конвенції ООН з морського права. (19.02.2018)

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В разі, якщо суд ухвалить рішення, що він уповноважений розглядати цей позов, розгляд по суті розпочнеться, за прогнозом українського МЗС, не раніше 2021 року. До ППТС Україна звернулася у вересні 2016 року.

Після того як у листопаді 2018 року ФСБ Росії затримала й заарештувала три українські кораблі та членів їхніх екіпажів поблизу Керченскої протоки, Україна добивалася їхнього звільнення в Міжнародному трибуналі ООН з морського права. 25 травня 2019 року трибунал постановив, що Москва має повернути судна Україні й звільнити моряків. Росія відмовилася брати участь у засіданнях трибуналу ООН та заперечує його юрисдикцію щодо інциденту поблизу Керченської протоки. 

Судову коллегію у справі в ППТС, яка складаєтсья з п'яти осіб, очолює корейський суддя Пек Чин Хюн, який головував і на засіданнях трибуналу в Гамбурзі. Суддя Володимир Голіцин був призначений Російською Федерацією, а професор Воґан Лоу з Великобританії - Україною.

Аргументи України на слуханнях представить заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. Від Росії з аргументами виступатимуть посол з особливих доручень МЗС РФ Дмитро Лобач і керівник правового департаменту МЗС РФ Роман Колодкін.

Постійна палата Міжнародного третейського суду - міжурядова організація, заснована в 1899 році для мирного вирішення міжнародних суперечок. На даний момент нею розглядаються три спори між державами, включно з процесом з морського права між Україною та РФ. Інші 161 справа стосуються суперечок між державами й приватними інвесторами, а також між державними, громадськими та приватними структурами. 

Дивитись відео 04:21

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Олена Зеркаль: "Північний потік-2" підриває безпеку України і Європи (12.11.2018)  

Позов України до Росії в Міжнародному суді ООН: на який результат можна розраховувати? (06.03.2017)  

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