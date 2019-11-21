 У Гаазі почалися перші слухання ″морської справи″ України проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2019

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Новини

У Гаазі почалися перші слухання "морської справи" України проти Росії

У Гаазі почалися перші слухання провадження України проти Росії в Арбітражному трибуналі. Справа стосується порушення імунітету трьох українських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

У Гаазі почалися перші слухання морської справи України проти Росії

У Гаазі почалися перші слухання "морської справи" України проти Росії

У Гаазі вранці у четвер, 21 листопада, почалися перші процесуальні слухання арбітражного провадження Арбітражного трибуналу, сформованого відповідно до додатку VII Конвенції ООН з морського права у справі, повідомляє агенція "Укрінформ". Справа стосується порушення імунітету трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

Як зазначає агентство, процес проходить у Постійному арбітражному суді (Permanent Court of Arbitration), який знаходиться у Палаці миру. Наразі йдеться про процедурні слухання, тому вони відбуваються у закритому режимі. Україна сподівається на оперативний розгляд справи по суті.

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Кремль лише про людське око продемонстрував готовність до компромісу. Від обміну полоненими більше виграла Москва, ніж Київ. Україна заплатила високу ціну, вважає керівник української редакції DW Бернд Йоганн. (07.09.2019)

Володимир Зеленський заявив, що Україна проаналізує стан трьох повернутих Росією кораблів. Також Київ звернеться до Москви, щоб вона повернула те, що зникло з кораблів, заявив президент України. (21.11.2019)

На цих слуханнях, що триватимуть два дні, будуть обговорюватися часові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджуватися процесуальні документи, зокрема регламент Арбітражного трибуналу, повідомили DW в пресслужбі міністерства закордонних справ України. Загалом процес може тривати щонайменше декілька років. 

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль пояснює продовження судової суперечки наступним чином: "Наказ Міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю. Наша мета - встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації". Позиція Києва полягає у тому, що Конвенція ООН з морського права гарантує військовим кораблям абсолютний імунітет, незалежно від того, чи перебували кораблі в територіальних водах Росії, як це стверджує Москва, чи в нейтральних водах.

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року російські прикордонники захопили в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також заарештували 24 моряків. ФСБ Росії порушила кримінальну справу та висунула усім українським морякам обвинувачення в незаконному перетині кордону. Моряки заявили, що вважають себе військовополоненими.

ЄС і США запровадили санкції щодо РФ за інцидент у Керченській протоці. А Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію протягом місяця звільнити моряків і повернути захоплені кораблі. У вересні Москва частково виконала цю вимогу: моряки повернулися на батьківщину в рамках узгодженого Росією і Україною обміну утримуваних осіб. Водночас у Росії продовжується суд над українськими моряками. А 20 листопада до України повернулися й захоплені Росією кораблі

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