 У Гаазі поліція жорстко розігнала антиурядовий протест | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2021

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Новини

У Гаазі поліція жорстко розігнала антиурядовий протест

Мітингарі протестували проти політики уряду Нідерландів та карантинних обмежень. Правоохоронці розігнали учасників акції водометами та із залученням кінних підрозділів. Близько 20-ти протестувальників затримали.

Поліція розганяє протесувальників в Гаазі

Поліція розганяє протесувальників в Гаазі

Під час акції протесту проти політики уряду Нідерландів та карантинних обмежень, яка відбулася в Гаазі у неділю, 14 березня, затримано близько 20-ти протестувальників, повідомила поліція країни. 

На центральній площі міста зібралися кілька тисяч людей, хоча акцію дозволили лише для 200 учасників, повідомляє інформагенція dpa. Через недотримання норм правоохоронці вимагали від учасників мітингу розійтися, однак ті відмовилися.

Правоохоронці застосували проти мітингарів водомети

Правоохоронці застосували проти мітингарів водомети

Зрештою, поліцейські на конях та з собаками і кийками розігнали протестувальників, правоохоронці застосували проти натовпу також водомети. Багато демонстрантів використовували парасольки, аби захиститися від води.

Протест відбувся напередодні виборів до парламенту Нідерландів. Народна партія за свободу і демократію чинного глави уряду Марка Рютте впевнено утримує лідерство в опитуваннях. Через пандемію вибори триватимуть кілька днів: деякі виборчі дільниці будуть відкриті для людей похилого віку та тих, хто перебуває в зоні ризику, в понеділок та вівторок. Основний день виборів - середа.

В останні місяці в Нідерландах після запровадження комендантської години мали місце найбільші протести та безлади за останні роки.

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