 У віці 104 років померла зірка ″Віднесених вітром″ Олівія де Гевілленд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2020

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У віці 104 років померла зірка "Віднесених вітром" Олівія де Гевілленд

Олівія де Гевілленд прославилася своєю роллю Мелані Гамільтон у легендарній стрічці "Віднесені вітром" за романом Маргарет Мітчелл.

Олівія де Гевілленд в 1977 році

Олівія де Гевілленд в 1977 році

У Парижі у віці 104 років пішла з життя голлівудська зірка Олівія де Гевілленд. Вона померла "мирно і з природніх причин", повідомила її речниця. Найбільшу славу акторці принесла роль Мелані Гамільтон у фільмі 1939 року "Віднесені вітром", який отримав десять премій "Оскар".

Олівія де Гевілленд народилася в Токіо в 1916 році в родині акторки і адвоката. Як акторка вона дебютувала в постановці "Сон у літню ніч" в лос-анджелеському театрі "Голлівуд-боул". Пізніше де Гевілленд грала в пригодницьких стрічках, а за роль Мелані у фільмі "Віднесені вітром", в якому вона знімалася разом з Вів'єн Лі та Кларком Гейблом, була номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану. У 1947 році вона отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль у стрічці "Кожному своє", а в 1950 році - за фільм "Спадкоємиці".

Після завершення кінокар'єри де Гевілленд знімалася на телебаченні, в 1987 році була номінована на премію "Еммі", а також отримала "Золотий глобус" за роль імператриці Марії Федорівни в фільмі "Анастасія: Загадка Анни".

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